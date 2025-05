Frigorifero, spostalo di un millimetro e la bolletta si azzera: il 100% dei modelli ha la funzione integrata

Non ci crederai mai, ma questo è il vero modo per utilizzare il frigorifero: grazie a questo trucchetto, la bolletta si dimezzerà.

All’interno di un’abitazione, il frigorifero è uno degli elettrodomestici più indispensabili. Utile per conservare al meglio alimenti e bevande, questo è il re della cucina.

Negli ultimi anni, le nuove tecnologie hanno permesso di produrre modelli innovativi, all’avanguardia. Uno degli obiettivi primari di qualunque persona, però, è il risparmio.

Impara a utilizzare il frigorifero, per dimezzare la bolletta. Ti basterà spostarlo di un millimetro, grazie anche alla funzione integrata e il gioco è fatto. Ecco di cosa stiamo parlando.

Frigorifero e consumi: una sfida contro il tempo

Contrariamente a lavatrice, asciugatrice, aspirapolvere o lavastoviglie, il frigorifero è uno di quegli elettrodomestici che è continuamente in funzione. Non viene staccato mai dalla presa elettrica e fa il suo lavoro, 24 ore su 24. Ovviamente, tutto questo comporta dei costi che, in alcuni casi, diventano davvero insostenibili. Per tale ragione, le famiglie puntano al massimo del risparmio, cercando di adottare quanti più stratagemmi possibili.

Dimezzare la bolletta sembra quasi impossibile, ma non lo è. Malgrado i consumi, non possiamo fare a meno del frigo, questo è chiaro. Allora, qual è il modo per risparmiare, senza rinunciare alla comodità e all’utilità di questo elettrodomestico? Per cominciare, dovresti scegliere un modello che ha una classe energetica alta. Questa è la prima mossa, per assicurarti un risparmio maggiore. Anche se l’investimento iniziale potrebbe essere maggiore, ne beneficerai nel corso degli anni. Ma, non finisce qui. Ci sono tanti altri accorgimenti e consigli che dovresti conoscere, specie quello che riguarda la posizione.

Come risparmiare con il frigorifero

Un altro trucchetto che dovresti conoscere è quello di controllare anche il contenuto del frigo stesso. Se questo è troppo pieno o troppo vuoto lavora male. Un cattivo lavoro comporta, di conseguenza, un dispendio maggiore di energia elettrica. Ma, tra tutti i fattori che incidono sui consumi del frigo, c’è la posizione.

Se viene posizionato in un angolo poco ventilato o vicino a un termosifone, l’elettrodomestico deve lavorare il doppio, consumando dunque il doppio, per cercare di refrigerare a dovere gli alimenti contenuti al suo interno. Ti basterà spostare il frigorifero di un millimetro, per notare un notevole impatto sulla bolletta. Sembrerà assurdo, ma è davvero così. Non ti resta che provare, per credere. Una zona meglio ventilata permetterà al motore di funzionare meglio, lavorando di meno e riducendo i consumi.