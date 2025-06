Giorgio Locatelli: qual è la sua grande specialità che ha conquistato tutto il mondo

Uno degli chef più amati sfoggia la sua grande specialità: vieni a scoprire qual è la preparazione più gettonata di Locatelli.

Giorgio Locatelli non ha certo bisogno di presentazioni. Da sempre uno dei nomi più grandi della gastronomia, in tutto il mondo, lo chef si è fatto amare dal pubblico italiano per la sua partecipazione a MasterChef Italia, in qualità di giudice.

Nel famoso trio, assieme ad Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, Locatelli si è contraddistinto per la sua eleganza e per il suo talento in cucina, ovviamente.

D’altronde, l’uomo è stato per anni a capo della storica Locanda Locatelli e, ora, è impegnato in un nuovo progetto, sempre in quel di Londra. Tra tutte le sue preparazioni, però, ce n’è una che è famosa in tutto il mondo. Ecco di cosa si tratta.

Il nuovo inizio di Giorgio Locatelli

Quando ha annunciato che Locanda Locatelli avrebbe abbassato le serrande, i suoi fan sono rimasti sconcertati. Negli anni, questa meravigliosa location ha ospitato milioni di ospiti, provenienti da tutto il mondo e ha conquistato il cuore di ogni singolo cliente. Ma, lo chef Giorgio non ha arrestato la sua corsa e si è rimboccato le maniche, continuando con il suo scopo, ovvero quello di portare la cucina italiana all’estero.

Così, dopo aver vinto un bando indetto dalla National Gallery, Locatelli ha messo in piedi ben due progetti, il ristorante Locatelli e il Bar Giorgio. Questo è il primo ristorante italiano all’interno del templio della cultura britannica, dunque, per lo chef, è una vittoria senza eguali. Al Bar Giorgio, Locatelli ha deciso di servire una sua grande specialità, che ha già fatto innamorare tutti coloro che l’hanno assaggiata.

La specialità per tutti i palati

Se sei a Londra, non puoi non fare tappa presso il Bar Giorgio, per gustarti un bel maritozzo. Giorgio Locatelli ha deciso di portare qui un’icona della cucina romana, offrendo diverse varianti. Infatti, non trovi solamente la classica, con la panna, ma anche tre combinazioni salate: con salmone, con mortadella e con verdure. Lo chef ha voluto osare e sperimentare, e visto il grande successo che sta riscuotendo, potremmo affermare che l’esperimento sia ben riuscito.

Nonostante si tratti di una location prestigiosa, i prezzi dei maritozzi si aggirano attorno alle 7,50/9,50 sterline, ovvero circa 9/11,50 euro. Ma, oltre all’effetto sorpresa, visto l’originale condimento, cos’hanno di speciale questi maritozzi? Per Locatelli, l’idea di vendere questo prodotto è arrivata come un fulmine a ciel sereno e, ad oggi, ne vende una media di 200 al giorno. Lo stesso Iginio Massari, re della pasticceria, ha ispirato Locatelli, invogliandolo a provare a dare un nuovo palcoscenico a un prodotto storico della tradizione culinaria italiana.