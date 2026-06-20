GTA V: Dari mana memulai Diamond Casino Heist GTA di internet?

Pilihan Anda biasanya memengaruhi pengurangan yang dibutuhkan per anggota dari hasil rampasan serta kinerja berbagai faktor perampokan Anda. Penembak jitu yang terlatih memastikan bantuan tempur yang sah, orang-orang yang kompeten mengurangi risiko saat melarikan diri, dan peretas ahli dapat memperpanjang waktu di zona terlarang. Memilih tim terbaik berarti strategi yang seimbang, yang saling melengkapi dengan pengetahuan dan dana perampokan. Jika Anda adalah tim dengan reputasi terbaik, Anda akan mengurangi biaya yang harus Anda tanggung, pilihan ini dapat berarti perbedaan antara pekerjaan yang sukses dan kegagalan yang mahal. Berkat misi pengaturan yang direkomendasikan, Anda berpotensi merencanakan beberapa penyamaran untuk keluar dari kasino.

Namun, kami kemudian mengetahui bahwa kunci tersebut telah dibuka dalam beberapa hari setelah tanggal 18 Februari 2020 (kami. Elizabeth. merayakan Hari Valentine). Inilah mengapa saya selalu sangat menyarankan Anda untuk memilih salah satu dari dua cara: cara Penipuan Besar atau cara Diam & Licik untuk membatasi keuntungan, meskipun itu mungkin sedikit merepotkan. Metode Agresif yang baru mungkin menyenangkan dan Anda mungkin mendapatkan keuntungan singkat, tetapi Anda berisiko kehilangan sejumlah besar uang yang seharusnya Anda dapatkan dan jumlah kerugian yang akan Anda derita. Dengan demikian, perisai terbaru lebih baik, Anda akan melihat lebih banyak dari mereka dan kecepatan pengenalannya biasanya menjadi lebih tinggi. Akan ada juga enam kunci untuk membuka peti, bukan empat seperti biasanya, dan dua peretasan sidik jari untuk dilakukan (bukan yang biasa Anda lakukan). Setelah Anda menemukan POI, papan persiapan Anda harus memiliki semua gambar ini di dalamnya.

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Setelah adegan berakhir, berjalanlah ke sisi atap baru dan Anda akan melihat lintasan balap. Tapi pertama-tama, belok kiri dan Anda akan berjalan di sepanjang atap sampai Anda berada di tengah kolam baru menuju lintasan Anda. Singkirkan agen NOOSE yang Anda temukan dari bagian atap baru ini.

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Sebuah titik ramah lingkungan akan muncul di grafik baru, memperlihatkan areanya dari sana. Kunjungi satu tanda dan Anda mungkin akan mendapatkan kembali nyawa Anda di sana karena menekan opsi komunikasi baru. Ini akan membuat Anda muncul kembali di luar penjara, sehingga Anda masih akan memiliki kredit terbaru.

Jika ini pertama kalinya terjadi, https://minecraft-island.com/id/ perampokan ini sebenarnya adalah salah satu yang paling kompleks yang pernah dilakukan. Saat Anda menuju ke tempat berikutnya, pasti ada rumah lain di tempat yang dijaga. Telusuri rumah tersebut dan Anda akan menemukan seorang penjaga yang berpatroli di sana.

Jika Anda melihat apa yang berkaitan dengan brankas, cukup pergi dari kasino untuk menyelesaikan misi baru. Jika Anda mendapatkan uang, cukup hubungi Lester melalui telepon seluler setelah menyelesaikan misi baru. Berlian mahal adalah yang terbaik, tetapi hanya tersedia selama hari-hari acara khusus.

Mengambil gambar dari situ akan membuka area masuk/keluar ketiga. Setelah menyelesaikan satu, opsi sebenarnya dimulai dengan mengamati kasino. Seluruh bagian ini direkomendasikan, tetapi Anda akan membutuhkan semua informasi yang dapat Anda peroleh untuk perampokan ini.

Sekarang Anda telah memiliki tim perampok yang hebat yang ingin mengambil semua harta rampasan dari brankas kasino, Anda akan dapat memulai perampokan baru. Jika Anda bermain agresif, rencananya cukup mudah, masuklah ke dalam, ambil harta rampasan, lalu keluarlah. Akses terbaik untuk bermain kompetitif adalah melalui selokan, dan jalan keluar teraman adalah teras atap timur.

Anda mungkin tidak langsung menyerbu tempat itu dengan membabi buta demi uang. Perampokan Kasino Diamond Anda dimulai dari perencanaan dan persiapan. Setelah itu selesai, lewati mobil NOOSE dan Anda dapat melenyapkan lawan yang ditempatkan di sana.

Karena tujuan keduanya, Anda dapat langsung bertindak bagi mereka yang telah menyelesaikan perampokan Kasino Berlian yang baru setelah sebelumnya. Saat pertama kali Anda melepaskannya, pergilah ke luar dan Anda mungkin akan diajari oleh Lester untuk melihat lokasi yang bagus di peta Anda. Saya mendapatkan yang utama di Vinewood karena lebih dekat dengan yang lainnya.

Hanya ada dua misi perencanaan umum yang harus Anda lakukan, yang lainnya mungkin bisa Anda abaikan untuk metode penipuan besar Anda. Anda dapat melakukan misi Pengiriman DUGGAN baru yang akan membuat perisai di babak final jauh lebih lemah. Namun, karena kita tidak berencana untuk membahas masalah suap apa pun, misi ini tidak diperlukan. Anda juga tidak membutuhkan pengemudi, karena Anda tidak akan bersama kendaraan pelarian karena itu. Tetapi mempekerjakan pengemudi adalah wajib dan itu berarti Anda dapat memilih KARIM DENZ yang hanya membutuhkan potongan 5%. Selain itu, jika Anda memilih kendaraan, pastikan Anda memberi tahu mereka untuk naik ke langkah 3 teratas dari garasi arcade, dari pengaturan mobil dan meningkatkannya.

Kursi pengaman teratas memungkinkan akses terbatas, jika Anda memiliki tiket High dos, Anda mendapatkan akses luas ke area aman di dalam kasino baru. Memperoleh tiket dos yang bagus sangat memudahkan teknik perampokan baru karena batasan pemotongan dan hambatan keamanan. Tidak, membeli penthouse yang bagus bukanlah kebutuhan pertama dalam Perampokan Kasino Diamond yang baru.

Setelah opsi pertama, pemain akan dipandu melalui sejumlah misi perencanaan wajib, yang meliputi mengumpulkan para profesional tim dan mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan. Sangat penting untuk menyusun strategi secara efisien dengan tim Anda pada tahap ini, karena peluang yang dihasilkan di sini cenderung memengaruhi keberhasilan keseluruhan perampokan terbaru. Berkolaborasi dengan lancar dan memastikan setiap anggota tim memahami perannya masing-masing akan membuka jalan menuju keberhasilan yang mulus.