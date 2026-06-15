Igralniški lokal Spinrise Mnenje igralniškega lokala Analiza poslanstva za leto 2026

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„Bart … eksplozija proti številkam ne zapusti človeške anatomije. Ne skoči iz pepela. Izbriše te. Lahko bi bil izbrisan iz življenja.“ Bart Simpson je prišel izza najnovejših ruševin bunkerja. Njihove modrikaste kratke hlače so bile raztrgane, njegova rdečkasta oblačila pa zaščitena v sajah dirke. Tik ob tebi, za hitro, rdečo roko, sta bili njegova sestra Lisa Lumos, njena čista svetloba pa je bila obarvana s krvjo in umazanijo najnovejših jarkov.

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Bitka se je takoj stopnjevala za kataklizmo neverjetne velikosti. Nad njimi, lebdeči meter in pol od tal zaradi naravne, neokrnjene čarobne moči, so bili najnovejši Babilonski Rogue. Nevihta je Roguea ujel v ustju sredi neba in ga vrgel nazaj v krater, pri čemer je razbil najnovejši kamen pod njim. "Ni pomembno," je rekel Rogue z glasom, strogim od sovraštva. "Če je vaša zidna konstrukcija pokvarjena, je novo orbitalno bombardiranje na drugem mestu. Moramo se vrniti v novo Guildhall. Moramo se spopasti z novimi Matriarhinjami."

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