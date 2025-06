Incubo Zanzare: c’è una Pianta che le tiene davvero lontane | Qual è e dove posizionarla

Dì addio alle zanzare, grazie a questa pianta miracolosa che riesce ad allontanarle in un batter d’occhio: ecco il suo nome.

La stagione delle zanzare è ufficialmente iniziata e già non ne possiamo più. Questi insetti fastidiosi disturbano le nostre serate e compromettono le nostre uscite.

Di tanto in tanto, ci capita di trovare sul web qualche rimedio del tutto naturale, per scacciarle. Certo, creare spray fai da te è, senza alcun dubbio, più conveniente e pratico, ma non è sempre la soluzione migliore.

In alcuni casi, infatti, questi non bastano. Fortunatamente, però, c’è una pianta che ti permetterà di dire addio alle odiose zanzare. Scopriamo di che pianta si tratta e dove posizionarla, per avere l’effetto sperato.

SOS zanzare

Quando il caldo inizia ad arrivare, le zanzare non tardano a bussare alle nostre porte. Purtroppo, quando siamo in giro, l’unica soluzione da poter sfruttare è l’utilizzo degli spray. Come già abbiamo accennato in precedenza, sarebbe più opportuno crearne di naturali, con ingredienti che non irritano la pelle e che non recano danni a chi li applica. Soprattutto i bambini potrebbero avere dei problemi con quei prodotti chimici che vendono nei supermercati. Inoltre, questi ultimi sono anche abbastanza costosi.

Dunque, se riesci a trovare la ricetta perfetta per uno spray naturale fai da te sei già a buon punto. Quando siamo in casa, però, ci sono altri modi per proteggerci dalle zanzare. Uno di questi, ovviamente, è l’installazione delle zanzariere, che le tiene inevitabilmente lontane. In alternativa, ci sono delle tende, meno costose ma ugualmente efficaci, perfette da apporre alle finestre. Oltre tutte queste soluzioni, però, sappi che c’è anche una pianta che ti darà una grande mano nello sbarazzarti delle zanzare.

La pianta anti zanzare

La pianta di cui ti parliamo, perfetta per tenere le zanzare alla larga, proviene dall’Asia tropicale ed è conosciuta per il suo profumo fresco e agrumato. Grazie agli oli essenziali contenuti nelle foglie, la pianta riesce ad avere un effetto totalmente repellente su questi insetti. Il soggetto in questione è la citronella, utilizza anche per creare degli appositi prodotti da utilizzare contro le zanzare. La pianta, però, ha un effetto più immediato, rispetto a spray e candele varie.

La citronella ha anche un bell’aspetto, è decorativa ed è facile da coltivare in giardino. Per questo, puoi prendere in considerazione il fatto di aggiungerla al verde di casa tua, così da avere uno scudo naturale per gli insetti pungenti. Per crescere, le basta un terreno ben drenato e una zona soleggiata. Annaffiala regolarmente e, quando le temperature scendono, trasferiscila in una zona più protetta. Per un effetto anti zanzare immediato, puoi sfregare le foglie di citronella direttamente sulla tua pelle, oppure puoi creare infusi, puoi ricavarne deodoranti naturali, fare candele fai da te o sacchetti profumati. Questa pianta salverà la tua estate, quindi non lasciartela sfuggire.