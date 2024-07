Inps, scatta il super concorso, assunzioni a tempo indeterminato subito: ecco come candidarti

Opportunità lavorativa presso l’Istituto di previdenza sociale italiano: corri subito a candidarti, ti sistemi per tutta la vita.

Le posizioni di ufficio presso enti come l’Inps sono molto ambite soprattutto dai giovani che cercano un proprio posto all’interno della società, una posizione lavorativa che possa garantire loro una certa continuità e sicurezza così da poter realizzare i propri progetti futuri.

Infatti sono molte le aziende che promuovono contratti a tempo determinato o di apprendistato, che non consentono di fare programmi concreti per i cinque anni successivi, ed è così che comprare una macchina, una casa o mettere su famiglia diventano delle utopie invece che dei progetti da realizzare.

Per tutti questi motivi le offerte di lavoro dell’Inps sono davvero da non perdere in quanto è noto che gli enti di tipo statale o parastatale in genere offrono contratti a tempo indeterminato – ovviamente una volta superato il periodo di prova standard per qualunque tipo di lavoro.

Per poter entrare a far parte del team lavorativo dell’Inps è necessario partecipare a un concorso pubblico che è stato diffuso il 17 giugno: il tempo a disposizione per accedervi è ancora poco, ecco come fare.

Concorso Inps, come accedervi e come prepararsi

Siamo ancora in tempo, ma davvero per poco: la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata in modalità telematica compilando l’apposito format di candidatura raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, la piattaforma messa a punto per essere sempre aggiornati sulle offerte di lavoro disponibili nella pubblica amministrazione, entro il 17 luglio 2024 alle ore 23.59.

Un altro elemento importante risiede nel possesso, da parte de candidato, di un domicilio digitale oppure di una pec, la posta elettronica certificata: se non ne avete una la raccomandazione è di provvedere subito, si parla di un costo annuale davvero irrisorio che vi consentirà non solo di partecipare al concorso Inps, ma anche di svolgere una serie di operazioni burocratiche direttamente da casa vostra.

I requisiti e la preparazione

I requisiti per la partecipazione a questo particolare concorso sono numerosi e specifici, tra questi c’è l’obbligo di possesso di una laurea magistrale in Finanza (LM-16);

Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche ed attuariali (LM-83) ed equiparate.

Il concorso si articola, oltre che nella valutazione dei titoli, in una prova scritta e una prova orale. I focus della prova scritta saranno problemi di calcolo tramite Excel e un rapporto scritto su statistica descrittiva, inferenza statistica, matematica finanziaria, tecnica delle assicurazioni sociali, elementi di macroeconomia e legislazione previdenziale. La prova orale serve a valutare la preparazione oltre alla professionalità del candidato.