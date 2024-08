Jerry Calà, infarto in notturna e ricovero immediato in urgenza massima: sotto i ferri per salvarlo da morte certa

Durante le riprese della commedia italiana, Jerry Calà è stato colpito da un terribile malore: come sta oggi.

Il successo e la popolarità di Jerry Calà non sono di certo quelli di una volta, quando era considerato l’attore più rappresentativo della nuova commedia italiana inventata dai fratelli Vanzina. Tuttavia, per molti appassionati di cinema, Jerry Calà resta un’icona, il simbolo di un’epoca segnata da tanta allegria e spensieratezza.

Il settantatreenne attore di origini siciliane è ancora attivo; la voglia di recitare prevale di gran lunga sull’età che avanza inesorabilmente. Purtroppo però, è stata proprio quell’età scritta su carta che stava per giocargli uno scherzo di pessimo gusto. L’attore, infatti, è stato vittima di gravi problemi di salute.

Il malore a Napoli: un colpo duro durante le riprese

Un momento di pura apprensione ha colpito i fan di Jerry Calà quando l’attore è stato colto da un malore improvviso. Il fatto è accaduto qualche tempo fa a Napoli, dove l’attore catanese si trovava per girare un nuovo film, ‘Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema’, prodotto da Gianluca Varriale. Un’opera, questa, a cui l’ex membro dei ‘Gatti di Vicolo Miracoli’ credeva molto.

Fortunatamente, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, portandolo alla Clinica Mediterranea dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Solo poche ore dopo l’operazione, si respirava già un cauto ottimismo.

Le prime notizie post-intervento lasciavano ben sperare, e il sollievo ha cominciato a diffondersi tra i suoi cari e i fan. Jerry Calà ha trascorso alcuni giorni in clinica, ricevendo le cure necessarie e, una volta stabilizzato, è stato dimesso. Gradualmente, ha ripreso le sue normali attività. Tuttavia, i dubbi perdurano ad oggi.

Le cause dell’infarto: un mistero ancora irrisolto

Anche a distanza di qualche tempo, le cause precise dell’infarto che ha colpito Jerry Calà non sono ancora del tutto chiare. Si sospetta che i ritmi di lavoro intensi e lo stress abbiano giocato un ruolo significativo nel mettere sotto pressione il suo cuore. Tuttavia, ciò che conta è che tutto si è risolto nel migliore dei modi, e Jerry è tornato a fare ciò che ama di più: lavorare nel mondo del cinema.

Nonostante l’incidente, Jerry Calà non ha alcuna intenzione di rallentare. L’ex studente di lettere, con la sua immutata passione per il cinema, è già tornato a lavorare su nuovi progetti. I fan possono tirare un sospiro di sollievo: l’attore è tornato e ha ancora molte storie da raccontare e tante soddisfazioni da regalare. Per lui, il tempo di andare in pensione è ancora lontano, e il suo spirito indomito continua a ispirare chi lo segue da anni.