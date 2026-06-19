Как использовать промокод Мелбет при регистрации и какую выгоду он предоставляет?

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Стоит отметить, что вся актуальная информация о поощрениях представлена во вкладке «Promo» на сайте. Для пополнения счета потребуется подтвердить свою личность. Эта процедура не нужна, если у вас уже есть подтвержденный аккаунт в Едином ЦУПИС.

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