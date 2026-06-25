Koop online je Duinrell & Tikibad kaartje

Alle glijbanen bij elkaar opgeteld geven maarliefst 1,5 kilometer aan glijbaanplezier. Wegens de spectaculaire waterattracties gelden er in het Tikibad extra regels. Hoog, lang, snel, tollend, met bochten, banden https://tikitakacas.co.nl/ én in het donker … het Tikibad heeft 21 glijbanen voor de hele familie.

Je kunt prima walvissen en dolfijnen spotten rond Madeira. En sla zeker een bezoekje aan Mercado dos Lavradores niet over. Eindeloze stranden kent het eiland niet enorm veel, maar in de door gestolde lava gevormde zwembaden kun je op warme dagen afkoelen. Op zoek naar een Europese bestemming met een aangenaam klimaat door het hele jaar?

Bij Restaurante do Forte (bij het oude gele fort) kun je goed eten. Nette stad dat Funchal, schoon, vriendelijke mensen, gezellig, er heerste een zeer aangename sfeer in de stad. Oppassen als je bijvoorbeeld met tomtom rijd stuurt deze je soms onmogelijke weggetjes in. Binnen weggetjes kunnen erg stijl en slecht zijn. Madeira is mooi , echter vaak moeten zoeken naar de zon. Madeira is een prachtig eiland voor een actieve vakantie, niet voor het strand.

De stad Funchal zelf is het ook waard om te bezoeken. Mijn favoriete wandeling was de Vereda da Ponta de São Lourenço; het leek wel een maanlandschap met prachtige uitzichten. Wijn zijn 11 dagen op Madeira geweest. De shuttelbus brengt je de hele dag naar Funchal. Voor het zandstrand is het aan te raden om waterschoenen mee te nemen.

Bekijk de andere fly drive vakanties

Voor autorijden moet je geen angst hebben voor steile en smalle straatjes, dat is echt even wennen. Vele mooie wandelingen te maken, prachtige bloemen en ruig landschap zowel aan de kust als in het binnenland. Leuke bestemming, we hebben ons prima vermaakt in Funchal en omgeving. Avontuurlijke reizigers kunnen zich uitleven met canyoning, mountainbiken of een jeeptour door het binnenland. Madeira heeft een mild, subtropisch klimaat en is daardoor het hele jaar door een geschikte bestemming. Na ongeveer 2,5 uur varen kom je aan op een eiland met 9 kilometer lang zandstrand en een rustige, bijna tropische sfeer.

Let’s go Madeira! Een wandeling door de hoofdstad Funchal

En met iedere richting een geheel eigen karakter, zorgt dit voor geweldige afwisselingen tussen groene valleien (zoals de Curral das Freiras vallei) en spectaculaire uitzichten (zoals vanaf de hoogste berg Pico Ruiv). Uiteraard kun je je dagen vermaken in de straatjes van Funchal, maar het mooiste van Madeira is dat je tijdens een fly drive op Madeira eenvoudig iedere kant van het eiland kunt ontdekken. Madeira is eigenlijk een grote schatkamer; er is met de auto zoveel moois te ontdekken dat het misschien wel de mooiste bestemming van heel Portugal is!

De ruige landschappen en hoge kliffen maken Madeira uitermate geschikt voor paragliden. Zelfs in de winter zijn er veel zonnige dagen met temperaturen rond de 18 à 20 graden. Wie iets bijzonders zoekt, maakt een dagtocht naar het nabijgelegen eiland Porto Santo. En natuurlijk kun je altijd terecht bij het zwembad van je accommodatie. In Funchal en Calheta vind je opgespoten zandstranden, en in Porto Moniz zwem je tussen vulkanisch gesteente in natuurlijke baden. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om te zonnen en zwemmen.

Bij Restaurante do Forte (bij het oude gele fort) kun je goed eten.

Met een Tikibad Buiten-ticket heb je alleen toegang tot het Tikibad Buiten.

Madeira is een prachtig eiland , Vooral geschikt voor wandelaars , Prima wegennet , Zeer aardige bewoners , hulpvaardig ,

Om deze reden kun je met een los Tikibad-ticket pas vanaf 16.00 uur naar binnen.

Het is alleen mogelijk om online, voordat je naar Duinrell gaat, tickets te bestellen.

Op zoek naar een Europese bestemming met een aangenaam klimaat door het hele jaar?

De gastvrijheid, groene omgeving en de overvloed aan bloemen hebben ervoor gezorgd dat Madeira mijn hart gestolen heeft. Pak dan je huurauto en rijd naar uitkijkpunt Eiro do Serrado, waar je een schitterend uitzicht hebt over het eiland. Begin je reis bijvoorbeeld in de kleurrijke en levendige hoofdstad Funchal en reis af naar de kustplaatsjes Jardim do Mar of Ponta do Sol.

Of je nu kiest voor een geplande vakantie of last minute een fly drive naar Madeira wilt boeken; hier kun je het hele jaar door fantastisch genieten van ‘de eeuwige lente’. Het is mogelijk om tegen een toeslag een privétransfer bij te boeken. In de boekingsstappen is het mogelijk een transfer bij te boeken. Bij aankomst op het vliegveld word je opgewacht door de host(ess) of plaatselijke vertegenwoordiging van Sunweb. Meer informatie over het Bloemenfestival kun je vinden op de officiële website van Madeira Tourism. Wie het niet aandurft, ach, die eet gewoon een lekker ijsje in het restaurant.

Omdat het een relatief klein eiland is, kan je tijdens een fly & drive vakantie op Madeira veel hoogtepunten bezoeken. Omdat er ook zo veel leuke stadjes en kustplaatsen te bezoeken zijn zorg ik altijd voor een huurauto. Eén van mijn favoriete Portugese bestemmingen is Madeira; je waant je hier werkelijk even in een andere wereld. Maar breekt de zon door, dan kan je die al snel ruilen voor een t-shirt en korte broek.

Wandel door het park, verken het Tikibad, bekijk attracties en ontdek alles wat Duinrell te bieden heeft. Voor waaghalzen zijn er razendsnelle glijbanen, voor kinderen is er het supertoffe kids waterpark Playa. Er hoeven geen kaartjes te worden gekocht voor deze kinderen.

Kinderen tot en met 2 jaar hebben gratis toegang. Dit tijdslot bepaalt wanneer je het Tikibad in kan. Kan ik met een Tikibad Binnen-ticket ook naar Tikibad Buiten, en andersom? Het is niet mogelijk om aan de kassa van Duinrell kaartjes te kopen.