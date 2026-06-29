Кто управляет и владеет компанией 1xBet, её создатели и директор?

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Это позволяет платформе обходить законодательные ограничения в странах, где деятельность зарубежных букмекеров под запретом. Согласно расследованию, 1xBet обслуживает международную аудиторию через более 1000 доменных имен, включая региональные поддомены и «зеркала». В первую очередь стоит отметить, что платформа доступна более чем на 60 языках, среди которых английский, русский, испанский, французский, португальский и хинди. Исходя из данных на 2024 год (сайт 1xbet.com оказался одним из самых посещаемых в сфере азартных игр), с более чем 120 миллионами визитов в месяц, включая трафик с зеркальных доменов. В дальнейшем была зафиксирована регистрация компании на другое юридическое лицо, ООО «Ставка Ру».

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