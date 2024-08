La casa aliena, eccola in tutto il suo splendore: una vera bomba

Una casa che sembra provenire direttamente da pianeti sconosciuti e civiltà aliene: novità assoluta in campo immobiliare.

Il mercato immobiliare è sempre più inavvicinabile per le persone di classe medio-bassa, e la sovrappopolazione in alcune zone del pianeta sta rendendo la vita davvero complessa a livelli anche di risorse e servizi.

Per tutti questi motivi, chi ne è in grado sta cercando nuove soluzioni abitative: è in questo ambito che una incredibile novità ha lasciato tutti a bocca aperta.

Più rapida da “montare” di una tenda – e decisamente più comoda – è stata presentato l’edificio in scatola CMAX System, una mini-casa che si può trasportare ovunque proprio come un furgone.

Chissà che un giorno non sarà proprio questa l’unità abitativa più venduta di sempre, essendo contenuta, portatile e assai espandibile: ecco tutte le sue caratteristiche.

CMAX System, il futuro delle politiche abitative

Oltre che davvero contenuta dal punto di vista delle dimensioni, quando è vuota la mini-casa è anche leggerissima: pesa solamente 149 kg. Se si è in tre persone adulte è possibile persino spostarla a mano dove si preferisce senza troppo sforzo.

Molti l’hanno chiamata una casa “aliena” per via del suo bizzarro aspetto che sembra essere stato ideato davvero, appunto, da esseri viventi provenienti da altri pianeti o galassie. La casa è montabile in soli 10 minuti – nessuna casa ha bisogno di meno tempo per essere funzionale -, ma ecco come funziona.

Com’è composta la casa più piccola di sempre

La mini-casa CMAX System funziona con una struttura rigida centrale, un pavimento a moduli, pannelli solari integrati, ma anche aria condizionata e una predisposizione per i servizi e l’impianto idrico. Inoltre, in ogni unità possono vivere fino a ben 8 persone: una soluzione ideale per uffici da portare sempre con sé, rifugi in caso di disastri naturali e molto altro.

Tutti stanno attendendo che la casa di produzione metta un prezzo, che, si dice, dovrebbe aggirarsi attorno a poche migliaia di euro. Una cifra tutto sommato contenuta per un oggetto che potrebbe fare la storia delle nuove abitazioni fisse o temporanee. Sono già diverse, infatti, le persone che hanno scelto di vivere in modo alternativo, acquistando proprietà isolate in mezzo alla natura: CMAX System fornisce una via diversa e totalmente ecologica grazie ai suoi materiali e alla possibilità di riutilizzo.