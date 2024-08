La tua auto ha qualcosa di rotto? In questo caso non la puoi guidare | Devi lasciarla parcheggiata

Presta attenzione alle condizioni in cui prendi la tua auto, altrimenti rischi grosso: se è rotta, non puoi circolare.

L’automobile è un mezzo che ha bisogno di continua manutenzione. Per questo motivo, ci sono tagliandi e revisioni da fare regolarmente, per poterti immettere su strada in tutta sicurezza.

Purtroppo, però, il mezzo non può avere solo problemi tecnici, risolvibili con l’intervento di un meccanico, ma può essere protagonista di incidenti, più o meno gravi, che le arrecano bei danni. Soprattutto in città, dove le macchine che si incontrano sono molte di più rispetto a un piccolo paesino, la possibilità di essere coinvolti anche solo in un semplice tamponamento è alta.

Il momento dell’incidente è un momento che innesca paura in chi guida, oltre a riempirgli la testa di pensieri e di problemi, perché si dovrà fare i conti con danni da pagare tramite polizza RCA, senza dimenticare le spese da affrontare per riportare l’auto a nuovo. Ma, attenzione, perché la legge parla chiaro e non ti permette di guidare un veicolo che ha subito gravi danni, finché questo non viene completamente riparato. Scopriamo insieme maggiori dettagli al riguardo.

Il Codice della strada e le auto incidentate

Alle volte, quando l’automobile viene coinvolta in sinistro stradale, subisce qualche piccolo danno che non compromette la sua prestazione, né tantomeno mette a rischio la tua sicurezza o quella degli altri. Altre volte, invece, se parliamo di incidenti di grande portata, l’auto può riportare seri problemi ed è in questo caso che il Codice della strada ti obbliga a lasciarla in garage, pena una multa salatissima.

L’articolo 79 del Codice della strada è molto chiaro al riguardo e afferma che i veicoli che circolano devono essere tenuti in condizioni di efficienza per essere immessi su strada, senza costituire un problema e un pericolo, o diventare fonte di inquinamento. In questo caso, si parla di inquinamento acustico, in quanto l’auto non deve fare un rumore troppo assordante, soprattutto in città.

Qualche dritta utile

Per non rischiare di andare in giro su un mezzo che può essere motivo di multa, ti consigliamo cosa controllare dopo l’incidente. Innanzitutto, dovrai testare il regolare funzionamento di fari e pneumatici, che garantiscono visibilità e trazione su strada. Dopodiché, dovrai assicurarti che l’auto non abbia pezzi che sporgono e che rischiano di staccarsi da un momento all’altro, con la possibilità di causare un incidente.

Infine, per quanto riguarda l’inquinamento acustico, sappiamo che, in città, qualsiasi suono oltre i 60 Decibel è punibile con una multa. Allo stesso modo, però, potrebbero essere considerati inquinanti anche delle parti mobili dell’auto che sono quasi staccate e che battono a terra, provocando rumore.