Lavatrice, con questo trucco lava sempre meglio: panni profumati e splendenti

Dai nuova vita ai tuoi capi, grazie a un trucchetto che renderà la lavatrice ancora più efficiente: scopri di cosa si tratta.

Ad oggi, la lavatrice è uno degli elettrodomestici più indispensabili all’interno di un’abitazione. Grazie ad essa, il bucato viene lavato in modo perfetto e senza fatica, ma per ottenere un ottimo risultato finale occorre mettere in pratica qualche trucchetto.

Più la utilizzi, infatti e più la lavatrice tende a perdere la sua efficienza, a causa di residui di acqua, sapone, calcare, che si accumulano nel cestello, nei filtri e sulle guarnizioni. Tutto ciò non consente di avere un bucato impeccabile come si vorrebbe, a prescindere dal detersivo utilizzato.

Forse, per te la manutenzione non è mai stata fondamentale, ma dovresti iniziare a pensarci, se vuoi che la tua lavatrice non perda colpi. Per farla, non ti serviranno tecnici o operazioni costose, ma ti basterà seguire gli step esatti, con rimedi naturali ed economici. Ecco come fare.

Come pulire la lavatrice

Ogni singola parte della lavatrice è importante, affinché l’intera macchina funzioni alla perfezione. L’oblò, ad esempio, deve essere pulito per bene, liberando ogni guarnizione da residui di sporco e sapone. Per farlo, ti basterà creare una pasta con il bicarbonato e passarla, sulla zona interessata, con uno spazzolino da denti. Lo stesso bicarbonato, poi, ti servirà per pulire il filtro. Questo, ogni sei mesi, andrebbe rimosso e pulito per bene, perché al suo interno si accumulano tutto lo sporco dei vestiti e i residui di calcare.

Un altro aspetto da non trascurare è la vaschetta. Piena di residui di detersivo, questa va pulita con bicarbonato e aceto, ma anche semplicemente con acqua, se non sono presenti incrostazioni difficili da rimuovere. Nel caso in cui, nonostante la pulizia delle singole parti della lavatrice, dal cestello fuoriescano cattivi odori, allora sarà necessario ricorrere a diversi lavaggi a vuoto, con aceto e bicarbonato e lasciare lo sportello aperto dopo ogni lavaggio. Ma, vediamo come rendere i tuoi panni ancora più puliti e profumati, con una semplice mossa.

Un bucato brillante con un solo ingrediente

Alle volte, dopo parecchi lavaggi, i vestiti tendono a perdere la loro brillantezza, ingialliscono e diventano opachi. Per farli tornare al loro stato originario, però, non occorre spendere denaro nell’acquisto di prodotti che promettono miracoli, ma ti basterà utilizzare un ingrediente naturale, che trovi in casa. Si tratta dell’aceto, utilizzato sia a tavola che durante le pulizie domestiche.

Inserisci, all’interno della lavatrice, un contenitore con 350 ml di aceto bianco e aggiungi il detersivo necessario per il lavaggio. A questo punto, avvia il programma di lavaggio prescelto e goditi la brillantezza dei tuoi indumenti.