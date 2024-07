Lavoro, ecco qual’è quello più pagato e con più tempo libero: vivrai come un re

Tra le tante possibilità lavorative, questo settore offre un ottimo rapporto lavoro/vita privata e garantisce un guadagno di tutto rispetto.

Negli ultimi anni il mondo del lavoro ha subito delle modifiche innegabili. Potremmo dire che è stata causa della tecnologia, ma la verità è che le nuove generazioni, che lottano tra una vita frenetica e moltissimi impegni quotidiani, cercano di ottimizzare il tempo. Si potrebbe riassumere il tutto dicendo che il desiderio comune è quello di lavorare poco e guadagnare tanto, e tale concetto, anche se può far storcere il naso a chi ha più primavere alle spalle, si rivela sempre più importante.

Le nuove generazioni non accettano più determinate condizioni, poiché si desidera passare più tempo libero senza compromettere necessariamente la produttività. Ed è qua che entra in supporto la tecnologia, che ha aiutato molte più persone a lavorare da libero professionisti e decidere l’orario e la quantità di tempo da dedicare al proprio lavoro. Tuttavia, come in tutte le cose, il guadagno per un professionista freelance dipende dalla sua mole di lavoro.

Esplorando le varie mansioni degli ultimi anni, ce n’è una che si rivela davvero allettante per chi vuole diventare un professionista ma, al contempo, non vuole essere schiavo del suo lavoro.

Il miglior lavoro in termini di tempo e guadagno

In questo caso potremmo peccare un po’ di presunzione, ma con dati alla mano è facilmente possibile constatare che questo settore è una vera e propria opportunità per chi si vuole lanciare nel mondo del lavoro o, in alternativa, si vuole guardare intorno.

Parliamo dello sviluppatore web, la figura che si occupa di creare e gestire pagine web e siti. Essere uno sviluppatore oggi rappresenta una delle scelte più ambite per chi cerca flessibilità e alti guadagni. Questi professionisti hanno la possibilità di lavorare negli orari che preferiscono, adattando il lavoro al proprio stile di vita.

Come se ciò non bastasse, tale professione offre un’elevata remunerazione, soprattutto quando si riesce a farsi assegnare progetti importanti. Uno dei motivi per cui questo lavoro è ben pagato risiede dal fatto che la domanda di sviluppatori è in continua crescita, grazie alla digitalizzazione delle aziende.

Quanto guadagna uno sviluppatore web

Partiamo dal presupposto che lo sviluppatore web è un profilo altamente qualificato che, come ogni professionista, richiede studio e aggiornamento. Detto ciò, in soli cinque anni, uno sviluppatore web può raggiungere una retribuzione annua compresa tra i 35.000 e i 45.000 euro: circa 2.700/3.000 euro al mese. Questa rapida crescita salariale è dovuta all’accumulo di esperienza e alla capacità di gestire progetti complessi.

Ma non solo. Chi sceglie di lavorare come freelance o in collaborazione con agenzie può applicare tariffe molto alte per ogni singolo progetto.