Libretto di circolazione, controlla di avere scritta questa voce: se non c’è sei rovinato | La multa è devastante

Un dettaglio che all’apparenza può sembrare trascurabile può causare l’esborso di una ingente cifra in sanzioni: ecco di cosa si tratta.

I documenti da avere con sé a bordo sono diminuiti nel corso del tempo grazie alla diffusione delle nuove tecnologie adottate anche dalle autorità stradali che sono in grado, anche solo attraverso la targa, di controllare ogni dettaglio documentale della vostra automobile.

Per sicurezza, comunque, è sempre importante avere con sé il libretto di circolazione e l’assicurazione, così da poter fornire in un solo gesto tutti i documenti necessari per poter circolare con il proprio mezzo in completa sicurezza.

Anche la patente fisica, a breve, non sarà più necessaria per poter circolare: infatti lo Stato sta mettendo a punto l’IT Wallet, una applicazione ufficiale che conterrà tutti i documenti del cittadino, dalla patente alla carta d’identità e tessera sanitaria.

Al momento l’app non è ancora diffusa, solamente alcuni utenti la stanno testando, mentre per quanto riguarda il libretto di circolazione c’è un bel problema visto che non tutti gli automobilisti prestano attenzione a questa importante dicitura che, se non presente, porta alla imposizione di una serie di sanzioni.

Controlla subito il tuo libretto di circolazione

Presente sul libretto di circolazione c’è una sezione che è dedicata proprio alla revisione obbligatoria del mezzo: nello specifico è un timbro ufficiale che deve essere presente sul libretto per assicurarci di risparmiare i soldi delle sanzioni.

Sicuramente si tratta di una spesa piuttosto ingente, quella della revisione, seppure in alcuni casi essa sia compresa nell’acquisto della macchina all’interno della garanzia. Nonostante questo sono molti gli utenti che sono stati trovati sprovvisti di tale timbro e si sono ritrovati a dover pagare un sacco di soldi e non poter circolare finché non avrebbero ultimato la revisione imposta dal Codice della strada.

Libretto di circolazione senza timbro: preparati a sborsare centinaia di euro

Tutte le regole presenti nel codice della strada sono volte soprattutto, oltre a garantire una viabilità il più possibile fluida, al mantenimento della sicurezza di tutte le persone che popolano la strada.

Per questo è così importante rispettarle e le sanzioni sono così alte proprio per fungere da deterrente verso quanti sperano di farla franca. Infatti nel caso in cui il vostro libretto di circolazione non presenti un timbro regolare, allora le sanzioni possono andare dai 169 ai 680 euro, più della metà di uno stipendio medio di un cittadino italiano.