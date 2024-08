Lo paghi due spicci ma ti salva dalle multe | ‘È l’invenzione del secolo’: al posto di blocco non possono farti nulla

Un dispositivo alquanto piccolo può fare una grande differenza alla guida, salvando il conducente dalle multe. Il costo? Irrisorio.

Ogni conducente che si mette alla guida del proprio veicolo sa, in cuor suo, che un piccolo errore potrebbe costargli una multa salata ogni metro percorso. Ed è qui che, chilometro per chilometro, lo stesso conducente cerca di rispettare le regole stradali, tra cui il limite di velocità e varie precedenze del caso. Tuttavia, può capitare a tutti di commettere un errore, ma quella che a noi può sembrare una cosa piccola può rivelarsi più seria di quanto potevamo immaginare.

Il Codice della Strada non ammette distrazioni

Il Codice della Strada italiano è noto per la sua severità, specialmente quando si tratta di garantire la sicurezza sulle nostre strade. Le sanzioni previste per chi viola le norme stradali non sono soltanto un deterrente economico, ma sono concepite per prevenire comportamenti che possono mettere in pericolo la vita di automobilisti, passeggeri e pedoni.

Negli ultimi anni, le normative sono state ulteriormente irrigidite per combattere una delle infrazioni più gravi. Una tra tutte? La guida in stato di ebbrezza. Tale infrazione è considerata uno dei reati più pericolosi al volante. Non è solo una questione di rispetto delle regole; guidare in stato di ebbrezza aumenta drasticamente il rischio di incidenti stradali, che possono avere conseguenze devastanti. Tuttavia, può capitare a chiunque di uscire con gli amici, colleghi o con chiunque si voglia e bere quel bicchiere di troppo. Se questo accade, a salvarci potrebbe essere un semplice quanto essenziale dispositivo.

Flyhood: il dispositivo economico che potrebbe salvarti la patente

Si tratta di un dispositivo portatile, l’etilometro Flyhood, che è ora disponibile sul mercato a un prezzo estremamente conveniente: solo 28,99 euro. Il Flyhood è un etilometro completamente digitale, dotato di uno schermo LCD che rende la lettura dei risultati semplice e immediata. La sua tecnologia a semiconduttore garantisce una precisione senza pari, il che lo rende uno strumento affidabile per chi vuole evitare brutte sorprese.

Il dispositivo, per giunta, è molto facile da usare: basta inserire le batterie, collegare uno dei 16 boccagli forniti e premere start. Dopo 10 secondi, si può espirare nel boccaglio per 5 secondi, e il risultato appare immediatamente sul display. Inoltre, l’etilometro emette un avviso acustico se il livello di alcol supera il limite legale di 0,5 mg/l, avvisando l’utente della necessità di non mettersi alla guida.

Con le sue dimensioni compatte e il peso ridotto, l’etilometro Flyhood è facile da portare sempre con sé. Un’altra chicca sta nel suo costo tutto sommato accessibile, che lo rende un investimento intelligente per chi desidera proteggere se stesso e gli altri, evitando le pesanti multe e le conseguenze legali associate alla guida in stato di ebbrezza.