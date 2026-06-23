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Loft park, проспект Тауке хана, 104, Шымкент 2ГИС Игроки часто отмечают удобное расположение, 11, среди современных многоэтажек.

DiMauro Piro

Giu 23, 2026

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