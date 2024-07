Moneta da 1€, se hai questa hai le vacanze pagate: vale un sacco di soldi | Te la pagano subito

Una semplice moneta nel tuo portafoglio potrebbe essere una silenziosa fonte di guadagno: controlla subito se ce l’hai.

Chiunque sia convinto che le monete più pagate sono necessariamente quelle introvabili, beh, dovrà rivalutare le sue credenze: il mondo della numismatica è vario e ricco di sorprese. Sebbene sia vero che più la moneta è rara e più è ricercata dai collezionisti, esistono esemplari al mondo che nemmeno gli stessi esperti del settore ne sono a conoscenza.

Chi ama le monete, in particolar modo l’euro, saprà benissimo come alcune tirature siano più preziose di altre; basti pensare alle monete del Vaticano, preziose perché rare e prodotte dalla loro Zecca. Così come diverse annate, commemorazioni e tirature limitate possono far gola a collezionisti che si imbattono nella storia della stessa moneta. Eppure, c’è un dettaglio che in tanti sottovalutano: non tutte le monete sono perfette, ed è grazie alla loro imperfezione che diventano rare e ambite.

L’errore di conio

Chi da tempo ha sviluppato una certa curiosità sull’argomento saprà benissimo quanto un errore di conio (ossia un difetto durante la produzione) possa essere il tassello chiave che dona valore di una moneta agli occhi dei collezionisti. A differenza delle monete rare, gli errori di conio sono danni accidentali e, dunque, sono più difficili da intercettare e non si conosce il numero esatto di esemplari in circolazione. Il risultato? Le monete, invece di essere racchiuse dentro un contenitore di un collezionista in giro per il mondo, girano di tasca in tasca prima di essere finalmente scoperte.

La cosa interessante? Tutti i difetti meritano attenzione e valutazione, ma alcune monete da 1 euro, se trovate con un errore di conio interessante, possono valere oltre 1.000 euro. Dunque, determinate monete tutto sommato comuni ma uniche nel loro genere, possono rappresentare una vendita redditizia e garantita in poco tempo. Questo, specialmente se si presentano in fior di conio (perfetto stato di conservazione). Vediamo dunque a quali esemplari da 1 euro porre maggiore attenzione.

Le monete da 1 euro che ne valgono oltre 1.000 euro

Nel mondo del collezionismo numismatico, alcune monete da 1 euro raggiungono valori incredibili. Tra queste, le monete spagnole e portoghesi sono particolarmente ricercate, soprattutto in presenza di errori di conio o tirature limitate, che possono farle valere fino a 1.000 euro. Ecco una breve panoramica di queste monete e in quali casi raggiungono tali valori.

La Spagna ha iniziato a coniare monete in euro nel 1999. Le prime serie riportano il volto di re Juan Carlos I, mentre le successive mostrano re Felipe VI. Le monete spagnole possono raggiungere un valore di 1000 euro se presentano errori di conio, come una stella mancante o mal posizionata. Anche le edizioni coniate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, prodotte in quantità limitate, sono altamente ricercate.

Per quanto riguarda il Portogallo, anch’esso ha iniziato a coniare monete in euro nel 1999. La moneta da 1 euro portoghese presenta il sigillo reale portoghese del 1144 sul retro. Le monete portoghesi del 2012 e 2013, coniate in quantità molto ridotte, possono valere fino a 1000 euro. Anche in questo caso, errori di conio (come difetti nel disegno) aumentano ulteriormente il loro valore.