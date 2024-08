Multa enorme se ti beccano in questo modo in auto: mancano pochi giorni per mettere tutto in regola

A breve scatterà il nuovo obbligo per milioni di automobilisti: le date ed eventuali sanzioni in caso il veicolo non sia in regola.

Quando un automobilista prende il suo veicolo per mettersi in strada, sa benissimo come questo comporta il rispetto di diverse regole imposte dal Codice della Strada. Sebbene quest’ultimo sia spesso soggetto a modifiche, è importante conoscere nel dettaglio ogni sua normativa al fine di non incorrere in sanzioni talvolta considerevoli.

Se da una parte tutto questo è vero, dall’altra parte vi sono conducenti che spesso non sono conoscenza di tali norme o forse, al fine di non spendere denaro, ignorano diversi obblighi. Tuttavia la legge non ammette eccezioni, nemmeno per errori dettati dall’ignoranza.

Da qui l’importanza di segnare al calendario alcune date, anche con largo anticipo, specialmente per i neopatentati che ancora devono entrare nell’ottica stradale. Molte ci vengono ricordate in maniera continua, ma tale messa in regola passa sempre silenziosa, quasi fosse scontato che tutti lo sappiano. Un obbligo, questo, che non solo è importante per non incorrere in sanzioni, ma per la stessa sicurezza stradale.

Occhio alla scadenza in calendario

Siamo in largo anticipo – penseranno in molti – ma come spiegato in precedenza è bene partire preparati visto che per molti automobilisti questo cambiamento costerà ben 1.000 euro complessivi; non pochi considerando le spese affrontate per le vacanze estive. Ma l’automobile è anche questo: una comodità che richiede un impegno economico. La buona notizia è che tale spesa non è annuale, poiché gli pneumatici hanno una durata decisamente buona se utilizzati in maniera corretta.

Come accennato, ci stiamo riferendo alle gomme dell’auto, che soprattutto per le zone dove le temperature si presentano molto rigide, richiedono un cambio stagionale. Per questi automobilisti, l’obbligo del cambio degli pneumatici da estivi a invernali scatta il 15 novembre.

Dopo questa data, sarà compito delle forze dell’ordine controllare la conformità. Per i pneumatici invernali, i vigili controllano che ci sia la marcatura ‘M+S’ (acronimo di Mud and Snow), spesso accompagnata dal simbolo di una montagna con un fiocco di neve, che indica che sono pneumatici adatti per l’uso in condizioni invernali. Ma chi deve rispettare tale obbligo? E poi, a quanto ammonta la sanzione?

Pneumatici invernali: obblighi e sanzioni

Come detto in precedenza, chi abita in zone le cui temperature invernali sono molto rigide è ‘invitato’ dal Codice della Strada a optare per le gomme invernali ed estive, da cambiare. I pneumatici 4 stagioni, invece, sono riservati un po’ a tutti coloro che non vogliono effettuare questo cambio periodico, ma viste le loro prestazioni modeste, chi abita in zone a rischio strade ghiacciate o innevate, deve montare le catene da neve in determinati periodi dell’anno qualora optasse per questa opzione.

Le multe per coloro che sono soggetti ad un’attenzione maggiore d’inverno e non eseguono il cambio da pneumatico estivo a pneumatico invernale possono variare da 84 a 344 euro. Il 15 novembre è una data lontana, ma è bene tenerla già a mente per evitare problematiche.