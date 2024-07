Mutui, da oggi puoi prendere questa cifra fissa con il tuo stipendio: corri a comprare casa

Una delle domande più comuni di chi vuole stipulare un mutuo riguarda gli importi ceduti: a quanto ammonta la cifra in base allo stipendio.

Chiedere un mutuo al giorno d’oggi non è solo più difficile, ma rimane un’incognita per molti. I requisiti sembrano più ferrei del passato e per tale motivo in molti rinunciano all’impresa ancor prima di provarci. Tuttavia, è un peccato rinunciare a questa opportunità, che, seppur complessa, non è impossibile. Ma partiamo dalla base.

Per calcolare l’importo mensile che si andrà a pagare è essenziale calcolare la rata sostenibile. Le banche considerano la capacità di rimborso basandosi sul reddito netto disponibile. Generalmente, la rata del mutuo non dovrebbe superare il 30-35% dello stipendio mensile.

Dunque, supponendo che lo stipendio di Mario (nome di fantasia) ammonta a 2.000€ al mese, la rata massima sostenibile è quindi tra 600€ e 700€ mensili. Ci sono moltissimi simulatori online in grado di fare questo calcolo in maniera automatica, ma è bene sapere che è importante considerare anche eventuali altri debiti o impegni economici, che possono influire sulla capacità di rimborso e, di conseguenza, sull’importo del mutuo concedibile.

Proprio in merito al denaro del mutuo, anch’esso viene calcolato in base alle proprie entrate. Ma vediamo nel dettaglio.

Quanto si può richiedere di mutuo

Ogni situazione economica è un caso a sé stante, ma per capire meglio il funzionamento prenderemo sempre l’esempio di Mario. Se lo stesso guadagna 2.000€ al mese, prima di tutto sarà necessario valutare alcune differenze, ossia tra il tasso fisso e quello variabile, poiché cambia di percentuale come vedremo negli esempi.

Mutuo a tasso fisso:

Tasso di interesse (TAEG): 2,75%

Durata del mutuo: 25 anni

Rata mensile: 700€

Importo massimo del mutuo: circa 130.000€

Mutuo a tasso variabile:

Tasso di interesse (TAEG): 4,42%

Durata del mutuo: 25 anni

Rata mensile: 700€

Importo massimo del mutuo: circa 115.000€

Queste ovviamente sono solo stime, ma anche qui può sorgere spontanea una domanda: se si volesse ottenere un importo maggiore? L’estensione del mutuo potrebbe essere una soluzione.

Mutuo: estensione a 30 anni

La formula proposta in precedenza, come abbiamo appena visto fornisce al richiedente un importo massimo di 130.000 euro senza anticipo. Tuttavia, se Mario volesse ottenere un importo maggiore? Potrebbe estendere il mutuo a 30 anni. In questo caso, il beneficio in termini di rata potrebbe non variare, ma a cambiare potrebbe essere l’importo ceduto. Le formule sarebbero differenti.

Tasso fisso del 2,75%:

Importo massimo finanziabile: circa 155.000€

Rata mensile: distribuita su un periodo più lungo, mantenendo i 700€

Svantaggi: costo totale degli interessi aumenta.

Tasso variabile del 4,42%

Importo massimo finanziabile: circa 140.000€

Rata mensile: distribuita su un periodo più lungo, mantenendo i 700€

Svantaggi: rischio di variazioni dei tassi nel tempo, aumento del costo totale degli interessi.

Ovviamente questa formula permette di ottenere un importo maggiore, ma, al contempo, anche i tassi di interesse potrebbero aumentare significativamente. Per questo motivo è bene parlarne con la propria banca prima di prendere decisioni affrettate.