На официальном сайте можно получить приложение 1хБет для iOS, скачав 1xBet на Айфон ⭐️.

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После авторизации в мобильном приложении становятся доступны все продукты и услуги 1xBet.

Чтобы воспользоваться функционалом программы — клиенту букмекерской конторы достаточно ввести свой логин и пароль. Вместе с тем для этого нужно зайти на официальный сайт и в соответствующем разделе меню выбрать тот apk-файл, который подходит для операционной системы вашего устройства. В отличие от десктопной версии (приложение всегда под рукой — достаточно одного касания), чтобы попасть в мир ставок и игр. Интерфейс полностью адаптирован под iOS, а push-уведомления помогут не пропустить новые акции и спортивные события. Новые пользователи активируют стартовый пакет после создания аккаунта, а постоянные клиенты участвуют в акциях, конкурсах и получают кэшбэк.

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