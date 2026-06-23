На сайте hh.ru доступно 19 открытых позиций в компании Столото в Москве.

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В Москве есть работа с жильем.

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Мы ищем хостес (помощника менеджера) для работы в кафе с приятной атмосферой и 17-летней историей.

Каждый месяц «Pro Хинкали» развивается, и нам нужны уверенные и яркие хостес.

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Мы ищем активного и ответственного спортивного инструктора для работы в детском лагере.

Требуется администратор для компьютерного клуба.

Работа хостес в клубе.

Хостес требуется для работы в вечернее время в караоке-клуб с азиатской концепцией. Мы ищем сотрудников без опыта в ресторан «По Чесноку» по адресу 2-й Смоленский переулок 1/4, м. Активная хостес требуется в азиатское караоке. В новый кибер-клуб «Руна» мы ищем администратора и старшего администратора для нашей команды!

Вакансии Столото

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