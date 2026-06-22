На сегодняшний день Мелбет предлагает 2026 бонусов за регистрацию.

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Это приятное дополнительное предложение для уже зарегистрированных клиентов, но рассчитывать на него как на основной бонус при первом знакомстве с БК не стоит.

Melbet регулярно награждает игроков фрибетами и бонусами, как в честь личных событий, так и за активное участие в турнирах.

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