Nekaj ​​drugih videoposnetkov G We. JOE pripravljamo za Paramount z Dannyjem McBrideom in v njih lahko vidite največ Landisa.

Prejšnji naslov oboževalcev, ki jih je zgodba o Transformerjih dobila, je Vzpon bitja, ki se je oddaljil od druge trilogije videa Transformerji in ustvaril odlično izkušnjo križanja z G.W.E. Harry Potter je ena največjih serij v zgodovini in samo zato, ker je pod drugim okriljem, morda še ne spremeni dejstva. Ko je izšla nova serija filmov z Danielom Radcliffeom, Emmo Watson in Rupertom Grintom v glavnih vlogah, je Harry Potter odlična lastnina Warner Bros.

Dejstva, ki smo jih odkrili, niso le o enem filmu; gre za to, kako bo padlo najnovejše »varnostno sporočilo«, če bo nagrada podeljena odlični večmilijardni franšizi. Pomembno je, da poslušalcem sporočite nasprotno, kar je dodatno za notranje rojstvo, še posebej, če poskušate zgraditi temelje za velik skupni svet. Lansiranje preproste funtne pite South Disha, ki je postala znana po moji sestrični Sue! Ta preprosta, a zelo okusna vanilijeva funtna torta bo navdušila vse s svojo vlažno in lepo popolnostjo. Joejeve storitve iz McBridea in Landisova tekma za morebitni crossover film sta negotovi. Lorenzo di Bonaventura, ki je produciral prve tri akcijske babice.

Paramount je pravkar pokazal in zato bo devet podjetij največjih pod najnovejšim krovnim podjetjem, ki si prizadeva za strukturiran nakup Warner Bros.

Nekje v času in prostoru, čisto nova ebenovinasta dobrota Unicron skupaj s svojimi služabniki prebiva v gozdni industriji, naseljeni z Maximali.

Vredno vas je omeniti, saj Lorenzo di Bonaventura, dolgoletni producent Transformerjev, pravzaprav ustvarja sveže Gramse.

Joe iz preživele blagovne znamke lutk v vaš tekoči filmski posel na tretjem izhodu.

Joe kaže prav to – velike franšize, ki so si ustvarile baze oboževalcev, na primer med občinstvom generacije X, ki je svojo mladost preživelo ob igračah iz osemdesetih in se lahko prebijate skozi množico.

Landisova vpletenost v načrte Paramountove serije G.We. Joe je še posebej zanimiva. Landis že vrsto let ni sodeloval pri nobenem večjem poslovnem projektu, saj je bil vpleten v gibanje #MeToo zaradi številnih žensk iz intimnega in čustvenega okolja. Grammy.We. Joe se je pripravljen vrniti na velika platna. Videoposnetki za Joeja so trenutno v zgodnji fazi razvoja.

Novi video Transformerji, osredotočen na živahne stripe iz osemdesetih let, zgodbo o največjih punčkah, druge različice stripov in morda celo uspešno komično serijo, so pravzaprav narejeni po meri, da bi zaslužili ogromno denarja. Gledalci so metali milijone v monitor od leta 2007, ko so Transformerji prvič zaigrali v realnem času, da bi ustvarili prvo mesto. Ker je bila tehnološka prebrisanost Michael Bayevih pajkov vedno bolj šokantna za gledanje, medtem ko se je franšiza razvijala, so nove zgodbe postale še bolj zmedene in lahko ste bili bolj zmedeni. Prvi film prikazuje novega igralca z otrokom in njegovim avtomobilom, fanta, ki hrepeni po slavni deklici, nato pa se pojavita Megatron in njegova družba, da bi uničila načrte igralca. Najnovejša nadaljevanja predstavljajo številne stare nasprotnike, različne igre z živalskimi predmeti, ki ogrožajo naš svet, in več lažnih smrti kot v sagi "Fast and Upset". Vrnitev domov in odkrivanje mojega soseda, ki se hvali s svojo novo ograjo za zasebnost, je frustrirajoča.

Nadaljevanja in spin-offi Transformerjev Vzpon velikanov Ustvari

Tisočletja pozneje Spinrise brezplačni vrtljaji , junija 1994, nekdanji vojaški strokovnjak za elektronske naprave Noah Díaz poskuša najti kariero, da bi lahko pomagal svojemu bolnemu bratrancu Krisu. Vendar ga po še enem neuspešnem razgovoru njegov prijatelj Reek prepriča, da ukrade drag avto lokalne hiše. Vendar ne, novi "avto" je v resnici novi Autobot Mirage v preobleki, ki prestrašenega Noaha pripelje na prijetno vožnjo po cestah New Yorka.

Še posebej sta Ellison in Netflix nedavno poročala, da nameravata TV po zaključku postopka združiti ustvarjalne skupine na WBD, zato bosta Gunn in Safran lahko še naprej gradila DCU. TV je nedavno razkril, da bo devet franšiz največjih pod novim okriljem po organiziranem prevzemu Warner Bros. TV in Netflix se bosta znašla v zahtevnem boju za prevzem Warner Bros. Ko je Netflix ustvaril izjemno dober render, se je zdelo, da je novi streaming gigant novi prvak.

Leta 2008 je bila proti Landisu vložena še ena policijska kritika, v kateri se je trdilo, da je bil tožilec nesposoben za delo; ena od okoliščin je bila ugotovljena. Landis se ni odzval na prošnje The Daily Beast. Njegovo vodstvo je ostalo brez odgovora, ko je bila vsebina napisana. Trenutno lahko oboževalci le čakajo – in lahko se zavežete, da vsak, ki bo prej ali slej napisal nov scenarij, ve, kaj je sploh ustvarilo posebnost »Ameriška vrhunska bojna sila«. Obe rešitvi ostajata v zgodnjih fazah razvoja stagnirajo.

Unicron odkrije Megatrona in morda boste dobili novo življenje zaradi Galvatrona. Ko bo dovoljenih veliko več akcije in smrtnih žrtev robotov kot kateri koli anime, se obe strani pridružita Cybertronu. Vroči pol dobi izboljšavo, ki vam pomaga, da Rodimus Prime uniči Unicrona in vržete Galvatrona nazaj v sobo. Najnovejši Autoboti zmagajo in vzpostavijo mir za Cybertron. Zlobnež novega nadaljevanja, "Sveži Padli", je prvotni Decepticon, ki so ga Primi zaprli, da bi priznal svojo izdajo. Danes Autoboti in vi sodelujete pri iskanju preostalih Deceptikonov, ki ukradejo delček vašega AllSparka in Megatrona oživijo.

Hkrati umetniška galerija na otoku Ellis prejme v roke nenavadnega kamnitega sokola z velikim simbolom Maximala. Po zaprtju muzejska pripravnica Elena Wallace razišče novi kip in ga odpre, da bi predstavila polovico novega Transwarp trika. Najnovejši artefakt sproži električni impulz, da odvrne pozornost od Optimusa Perfecta in drugih Autobotov, ki so bili obtičali v svetu po svoji evakuaciji iz Cybertrona pred sedmimi leti.

Predstavljal sem si najnovejše brenčanje v moji steni zaradi slabih žic – vse do tega, da so moji sosedje ostali tam, kjer so delali.

Za vse napredne imate na voljo progo za razvoj voznikov z osmimi učnimi moduli v skupni dolžini 4,1 kilometra, poslovno središče, kavarno Cafe 917 in sedež podjetja Porsche Motorsport America. PCNA deluje v lasti podjetja 197 in upravlja Porschejeve centre, nekaj Porschejevih studiev ter približno tri satelitske lokacije v okviru podjetja Porsche, poleg tega pa ponuja tudi dele, servis, prodajo in izkušnje. Zato si prizadevajo strankam Porsche zagotoviti občutek edinstvenosti v svojem razredu, kar je v skladu z 75-letnim slovesom Porschejeve znamke kot vodilnega ponudnika na področju izboljšanja učinkovitosti avtomobilov, varnosti in zmogljivosti. PCNA je drugorazredni del podjetja Porsche AG s sedežem v Stuttgartu v Nemčiji. Od odlične bananine pite do mehkejše, zračne in nasičene kremaste vanilijeve sladice je nekaj, čemur se lahko uprete. Za vsak grižljaj je odlična kombinacija puhaste torte, nežnega pudinga in svežih bananinih rezin.

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Moč najnovejše franšize, da se poustvari, in da se lahko pogovarjate o povsem novih zgodbah ter si pošiljate e-pošto, zagotavlja, da bo nova saga Transformerji še naprej zabavala občinstvo še vrsto let. Po poročanju Deadline si bo Paramount prizadeval, da Grams.I. Joeja odvrne od trajne blagovne znamke igrač in ga spremeni v tekočo filmsko delo, ki bo imelo naslednji izid. Verjetno zaradi enako kakovostnega odziva kot danes. Poleg tega je vredno omeniti, da Lorenzo di Bonaventura, dolgoletni producent Transformerjev, producira najnovejšo Grams.We.

Na primer, Harry Potter, Gospodar tvojih skupin, poskuša veliko franšizo pod zastavo WBD. Pred kratkim je Warner sporočil, da je bila celotna franšiza ponovno zagnana kot velika televizijska serija HBO. Od prve objave je bilo objavljenih več informacij o seriji, kot so razvoj igralske zasedbe, zasnova sezon itd. Oboževalci glavnih podjetij WBD so bili poleg tega zaskrbljeni zaradi nove združitve, saj so menili, da bi to lahko povzročilo težave zaradi njihovega nastopa. Med drugim je veliko komičnih parov izrazilo zanimanje, da boste morda odpustili Jamesa Gunna in dobili novega DCU-ja Petra Safrana ali vsaj dobili kakšno večjo preobrazbo, vendar se zdi, da ni tako.

Nova serija Brendan Fraser in Rachel Weisz Mamica za vrnitev je komercialno neuporabna, 16 let stara nadaljevanka pa je bila deležna kritik v kanonu.

Dobri ljudje v igri Frontrunners odkrijejo Matrico, skrivnost za sprožitev najnovejšega industrijskega orodja novih Deceptikonov, Sončevega žetvenika. V Egiptu je ogromna konkurenca, saj veliki Deceptikon, novi Devastator, uniči dobro piramido, da bi razkril manj znanega Sončevega žetvenika. Sam "umre" in vi obiščete Autobot Eden, dobite dober spodbuden pogovor s Primei, produkcijo in oživite Optimusa, poleg tega pa premagajo novega Fella. Megatron pobegne in vi boste živeli, da bi poskušali uničiti državo z drugimi ljudmi. Superstar Trek je ena najstarejših serij, ki še vedno ustvarja nove objave, saj zaradi nje očitno še vedno obstaja industrija.