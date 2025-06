Non sarà il condizionatore bensì il Frigorifero che farà impennare la bolletta: come risparmiare

Sappi che non è il condizionatore il colpevole delle bollette salate: è dal frigorifero che devi guardarti le spalle, se vuoi risparmiare.

Ogni estate, il condizionatore ci fa compagnia nelle giornate più alte. Quando le temperature, al di fuori, diventano insostenibili, ci chiudiamo in casa e ci concediamo una pausa refrigerante.

Peccato, però, che il suo consumo incide negativamente sulla bolletta di fine mese. Così come qualsiasi altro dispositivo elettronico, anche il condizionatore ha un costo da non sottovalutare.

Per questo, si consiglia di evitare gli sprechi, sia per spendere di meno che per inquinare di meno. Tuttavia, c’è un altro elettrodomestico che potrebbe essere più dispendioso del condizionatore. Si tratta del frigorifero. Scopriamone di più.

Occhio alla bolletta

L’aumento dei costi dell’energia elettrica che, negli ultimi anni, ha messo KO parecchie famiglie, ci ha portati ad avere un occhio dei riguardi nei confronti dei consumi e degli sprechi. Se, fino a qualche tempo fa, utilizzavamo i nostri dispositivi senza criterio, oggi dosiamo il loro uso. Così, persino il condizionatore, dovrebbe essere acceso solo nelle ore davvero calde e nelle giornate in cui si fa fatica a resistere alle alte temperature.

Come abbiamo già accennato però, c’è un altro elettrodomestico che è complice di bollette salate. Purtroppo, questo non può essere acceso e spento quando vogliamo, perché serve a conservare il nostro cibo e le nostre bevande. Ovviamente, parliamo del frigorifero, presente in tutte le cucine e indispensabile. Dal momento in cui on possiamo farne a meno, però, è consigliabile conoscere e scoprire tutti i segreti che ti consentiranno di utilizzarlo risparmiando.

Come risparmiare con il frigorifero

Visto che il frigorifero viene impiegato tutti i giorni ed è continuamente in funzione, 24 ore su 24, impara a posizionarlo correttamente. Deve essere lontano da fonti di calore, come lavastoviglie, forni e luce solare diretta, perché altrimenti impiegherà più energia per riuscire a mantenere la giusta temperatura all’interno. Inoltre, dovrebbe esserci sempre una buona ventilazione e la posizione dovrebbe essere anche livellata, così da evitare problemi alle guarnizioni e al compressore. È fondamentale, anche, eseguire una regolare manutenzione, così da accertarsi che ogni singola componente funzioni alla perfezione.

Assicurati che le bobine siano sempre pulite, perché polvere e sporcizia potrebbero far lievitare la bolletta. Sbrinare con costanza il freezer, poi, evita che il ghiaccio accumulato aumenti il consumo energetico.

Per garantire un perfetto flusso d’aria, i cibi devono essere disposti in maniera ordinata, nei vari scomparti e la temperatura deve essere impostata tra i 3°C e i 5°C, stando a quello che dice anche il Regolamento 1060/2010 della Commissione Europea, mentre la temperatura del congelatore deve essere a -18°C. Ricorda di non inserire cibi ancora caldi nel frigo e di non aprire lo sportello senza un reale motivo. Se hai in programma di non utilizzarlo per qualche giorno, stacca la spina, così eviterai un consumo inutile.