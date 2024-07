Nuovo bonus per i figli: scade il 26 luglio | Se fai la richiesta così ti accreditano tutto subito

Ancora pochi giorni per richiedere il nuovo bonus figli: di cosa si tratta, come presentare la domanda e in che modo ricevere l’accredito.

Anche per questo 2024, le famiglie dovranno far fronte a numerose spese per i propri figli. Sebbene l’inflazione sembra si sia placata rispetto allo scorso anno, gli aumenti continuano a complicare la vita di molti nuclei familiari medi che navigano nella complessa gestione di stipendi troppo bassi e spese quotidiane.

Tra affitto, bollette e spese di vario genere, è difficile concedersi qualche extra, oltre al fatto che questo, purtroppo, potrebbe riversarsi sui propri figli. Nella vita di ogni famiglia, dovrebbe esserci la copertura economica necessaria per garantire una vita dignitosa a tutti i componenti, come la concessione di svago e attività sportive per i minori all’interno del nucleo familiare.

Senza parlare dei centri estivi, uno dei crucci più grandi per i genitori che lavorano durante l’estate. La loro presenza è essenziale, ma le rette si rivelano spesso difficilmente accessibili a tutti. Da qui, l’idea di fornire un aiuto concreto a coloro che vogliono usufruire di questa importante opportunità.

Le famiglie con figli di età pari o inferiore ai 17 anni possono richiedere un nuovo aiuto importante. Il bonus, dedicato a chi possiede esigenze specifiche, non è immediato; per questo motivo, chi volesse approfittare di questa iniziativa, dovrà presentare una domanda che, come già annunciato, scadrà il 26 luglio.

Bonus sport e centri estivi

Un Comune italiano ha lanciato un’iniziativa denominata ‘Bonus Centri Estivi’, destinata a supportare le famiglie con figli dai 0 ai 17 anni durante i mesi estivi. Questo contributo, erogato sotto forma di voucher, mira a coprire le spese di iscrizione a centri estivi per bambini e ragazzi, permettendo loro di partecipare a attività educative e socializzanti.

L’avviso relativo al Bonus è stato pubblicato sull’Albo Pretorio online del portale ufficiale del Comune. Il finanziamento proviene dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, destinato ai Comuni per sostenere genitori lavoratori in difficoltà nel garantire opportunità di svago e socializzazione ai loro figli durante la pausa estiva.

A chi è destinato il bonus centri estivi

Il contributo è un’iniziativa del Comune di Vibo Valentia e verrà erogato direttamente agli enti gestori dei centri estivi prescelti dai beneficiari. I destinatari possono scegliere tra diversi enti convenzionati, come Asd Penta Vibo, Apd Todo Sport, Asd Kinder Garden Multisport, Società Cooperativa ‘La Coccinella’, Società Cooperativa Santa Chiara e Pro Loco Vibo Città, a seconda dell’età del minore e delle attività offerte dai centri.

Per poter beneficiare del Bonus, oltre alla residenza nel Comune di Vibo Valentia, è necessario presentare un ISEE in corso di validità, dimostrando il proprio stato di bisogno economico. Il Bonus permette quindi alle famiglie di Vibo Valentia di affrontare con maggiore tranquillità le spese per l’iscrizione ai centri estivi, garantendo ai loro figli un periodo estivo ricco di opportunità educative e ludiche.