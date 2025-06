Oroscopo giugno: 2 segni al centro del ciclone | Come supereranno questo momento difficile

Se sei un appassionato dell’oroscopo e vuoi sapere cosa accadrà al tuo segno, sappi che giugno sarà decisivo per alcuni: scoprine di più.

L’oroscopo, per molti, è davvero importante. C’è chi non esce di casa senza aver prima letto cosa gli riservano le stelle e chi ama spulciare tra le previsioni del mese.

Da più di una settimana, giugno è partito alla grande, per tutti tranne che per due segni, che potrebbero essere al centro del ciclone.

Scopriamo insieme di che segni si tratta e, soprattutto, come faranno a superare questo momento abbastanza difficile.

Nuovo mese, nuove previsioni

Controllare l’oroscopo, alle volte, può essere anche un modo per esorcizzare le ansie e le paure. Spesso, infatti, quando viviamo una situazione più stressante e complicata, ci rifugiamo nelle previsioni delle stelle e ci affidiamo allo zodiaco. Per alcuni sembrerà strano, ma per altri è la prassi. Per questo, ogni nuovo mese ci si aspetta di avere buone notizie dagli astri.

In questo caso, la settimana che va dal 9 al 15 giugno, vedrà accadere parecchie cose e due segni, in particolare, dovranno giocarsi le ultime carte. Per loro, le cose non sono tutte rose e fiori, ma questo sarà solo un periodo di transizione, quindi non bisogna demordere. La settimana dell’anno in cui Giove cambia segno sarà importante per tutto lo zodiaco ma alcuni segni, più di altri, dovranno fare i conti con parecchi cambiamenti.

La classifica dei segni

Questo mese, Giove passerà dai Gemelli al Cancro, così come Mercurio, che entrerà in Cancro. In particolare, agli ultimi posti della classifica troviamo l’Acquario e lo Scorpione. Il primo avrà Marte e Venere in opposizione e questo lo porterà a essere parecchio freddo, diffidente. Per affrontare questo periodo ostile e complicato, il segno dell’Acquario dovrebbe cercare di stringere i denti e tenere a freno le reazioni. Tutto sommato, però, se a fine settimana ci sarà ancora qualcuno accanto a te, sarà già una vittoria.

Per quanto riguarda lo Scorpione, invece, questo segno avrà il dente avvelenato. Non riuscirà proprio a trattenersi e non potrà fare a meno di sputare fuori tutto ciò che pensa. Pare che troverà addirittura piacere a mettere scompiglio nella sua vita e in quella delle persone che lo circondano. L’unica nota positiva sarà il lato economico. Diverso, invece, il discorso per i segni più fortunati della seconda settimana di giugno. Ci riferiamo a Sagittario e Ariete, che vivranno dei giorni ricchi di avvenimenti soddisfacenti e folli.