Pane bianco, quando lo mangi usa questo trucco: potrai assumerlo anche con il diabete

Direttamente dal Regno Unito arriva il metodo per rendere meno grasso il pane bianco, nonché più sicuro per i diabetici.

C’è un solo modo, secondo il dottor Karan Raj, di rendere più salutare il pane bianco. La cosa interessante è che questa non è semplicemente una teoria, ma una tesi confermata da diversi studi scientifici.

Questo sistema ha subito suscitato un certo interesse sia nel web che nella comunità medica. Il motivo è pressocché scontato; basti pensare alle numerose opinioni contrastanti emerse in questi anni sul pane in genere. Sebbene alcune qualità, come quello prodotto con il lievito madre, siano migliori di altre, moltissimi dietologi ne sconsigliano il consumo. La causa sono gli additivi presenti al suo interno che possono causare picchi di zucchero nel sangue.

A fronte di questa realtà, il dottor Raj, medico chirurgo britannico, ha fatto notare sul suo account TikTok che è possibile modificare la composizione del pane. La cosa interessante? Questo può essere fatto comodamente a casa propria.

Come rendere più sano e meno grasso il pane: il metodo del dottor Raj

Il pane di per sé ha un elevato indice glicemico; il che non lo rende solamente poco salutare per tutti, ma deleterio per chi soffre di diabete. Tra i rischi generali dei picchi di zucchero nel sangue vi sono eventuali danni ai nervi, insufficienza renale e malattie cardiovascolari. Secondo il dottore, tutto questo è evitabile, almeno mediante il consumo di pane. Come? Congelando, scongelandolo e tostandolo.

“Se si prende una fetta di pane bianco, la si congela, la si scongela e la si abbrustolisce, si finisce per ridurre l’indice glicemico del pane”, ha detto il dottor Raj in un video condiviso sul suo profilo TikTok, ormai divenuto virale nel Regno Unito e non solo. “Questo significa che si scompone più lentamente, causando un aumento più graduale dei livelli di zucchero nel sangue”, ha aggiunto.

Pane congelato più sano: funziona davvero?

Secondo uno studio della National Library of Medicine, congelare, scongelare e tostare il pane riduce significativamente i livelli di glucosio nel sangue, diminuendo il rischio di diabete e aiutando nella perdita di peso. Questo avviene perché il processo forma amido retrogradato, un tipo di amido resistente che agisce come una fibra e favorisce la salute dell’intestino. Nessun segreto miracoloso, nessun arcano: solamente un processo provato, ma poco conosciuto nel quotidiano.

Tra dubbi e perplessità di vario genere su TikTok, molti utenti sono rimasti sorpresi dalla scoperta. Alcuni hanno espresso entusiasmo per poter mangiare di nuovo il pane, mentre altri hanno apprezzato il suggerimento come una valida alternativa per gestire la propria dieta. Insomma, se non si vuole rinunciare al tanto amato pane, questo sistema sembra rivelarsi efficace sia per la dieta che per la propria salute.