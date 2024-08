Patente, per gli anziani una notizia bruttissima | Fissata l’età massima per il rinnovo: li stanno lasciando tutti a piedi

Il rinnovo della patente potrebbe diventare un ostacolo per la guida degli over 70: tutto quello che c’è da sapere nel 2024.

Con l’età avanzata, molti devono affrontare cambiamenti importanti nella vita quotidiana, e uno dei più temuti è quello legato alla guida. Recentemente, le normative sul rinnovo della patente per i conducenti over 70 hanno subito modifiche rilevanti. Queste nuove regole stanno suscitando preoccupazioni tra gli automobilisti più avanti con l’età.

La proposta di legge

La sicurezza stradale è sempre più discussa e questo ha portato a regole più rigide; basti pensare che in alcuni paesi, come l’Inghilterra, si pensa di introdurre esami per il rinnovo della patente per i conducenti over 65. Questa proposta ha suscitato reazioni diverse: alcuni sono favorevoli a controlli più severi, mentre altri temono che tali esami aumenterebbero i tempi di rinnovo, creando difficoltà per molti automobilisti.

Ad oggi, il Codice della Strada italiano non fissa un’età limite per smettere di guidare e non vede restrizioni di questo tipo, ma richiede che i conducenti mantengano requisiti fisici e psichici adeguati. Con l’avanzare dell’età, per esempio, i tempi di scadenza della patente si riducono. Nel dettaglio:

fino ai 50 anni: la patente B scade ogni 10 anni;

tra i 50 e i 70 anni: il rinnovo è richiesto ogni 5 anni;

dopo i 70 anni: il rinnovo deve avvenire ogni 3 anni;

dopo gli 80 anni: la patente scade ogni 2 anni.

Per rinnovare la patente, è necessario superare una visita medica che comprende un controllo oculistico e una valutazione dei requisiti fisici e psichici alla guida. Se il risultato è positivo, viene rilasciato un permesso provvisorio per guidare fino all’arrivo della nuova patente, ed è possibile rinnovare il documento anche 4 mesi prima della scadenza. Ma entrando nel dettaglio, vediamo cosa comprendono questi esami.

Rinnovo della patente, i controlli agli over 70

Guidare dopo i 70 anni non solo è una necessità, ma un diritto inviolabile; permette a molti di continuare a godere delle proprie passioni e mantenere un certo grado di indipendenza. Tuttavia, è essenziale che gli automobilisti anziani trovino un equilibrio tra età e salute, poiché i riflessi e la capacità di reazione diminuiscono con l’età.

Nonostante le nuove regole e l’aumento dell’attenzione sulla sicurezza stradale, gli automobilisti over 70 in buona salute possono continuare a rinnovare la patente con le stesse modalità degli altri conducenti. Dal 2012, infatti, l’obbligo di visita in Commissione Medica Locale è stato eliminato per i guidatori più anziani, così da semplificare il processo di rinnovo.