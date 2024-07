Patente, scatta il pagamento per il documento: 63€ all’anno obbligate | Ogni anno devi pagare la tassa

La patente oggi ha un costo anche nel suo mantenimento: la tassa di 63€ che fa storcere il naso agli automobilisti.

Come ci si metterebbe alla guida senza patente? Certo, questa operazione è semplice, ma al contempo, perseguibile per legge. Oltre ad averla, questo documento si rivela anche un buon biglietto da visita in caso di controlli. Tra decurtazioni dei punti e problematiche varie, stare attenti su strada rimane l’unica arma per non incorrere né in sanzioni né in un ipotetico rischio di perderla.

E se da una parte le sanzioni si possono evitare, a non poter essere omesse sono le tante agognate tasse, quelle spese che, volente o nolente, ogni conducente deve affrontare per continuare a viaggiare su strada con il proprio veicolo. Ed è qui che entrano in ballo i 63 euro, la quota da pagare se si vuole continuare a usufruire della patente dal 2024 in poi.

Patente: le imposte da tenere a mente

Chi ha più primavere alle spalle e una buona dose di esperienza con la burocrazia italiana lo sa bene: mantenere un veicolo richiede diverse imposte e non è esente nemmeno la stessa patente con le sue relative scadenze.

Ad oggi, fino ai 50 anni, il rinnovo della patente avviene ogni 10 anni. Dopo i 50, la frequenza cambia: tra i 50 e i 70 anni, il rinnovo è ogni 5 anni. Superati i 70 anni, il rinnovo diventa ogni 3 anni, e dopo gli 80, ogni 2 anni. Inoltre, se la patente scade e non viene rinnovata entro 5 anni, il conducente deve sostenere un nuovo esame di guida.

Se questo è ormai chiaro a molti, ciò che sfugge a chi si imbatte nel decimo anno di patente sono le imposte da affrontare durante il rinnovo. Questa pratica ha un costo che, a dirla tutta, può essere anche più alto di 63€ in base alla propria motorizzazione. Vediamo nel dettaglio.

Patente: tutti i costi da affrontare per il rinnovo

Il rinnovo della patente comporta il pagamento di una tassa che attualmente si aggira tra i 58 e i 63 euro, ma può raggiungere i 130 euro, a seconda dei costi applicati. Le spese, nel dettaglio, sono le seguenti:

Marca da bollo: il costo per la marca da bollo è di 16 euro. Questa spesa è necessaria per validare ufficialmente il documento. Diritti della motorizzazione: I diritti della Motorizzazione ammontano a 10,20 euro. Questi diritti coprono le spese amministrative e il lavoro svolto dall’ente competente. Spedizione della patente: il costo per la spedizione della nuova patente è di 6,80 euro. Questo importo è destinato a coprire le spese di spedizione e gestione postale. Visita medica: per il rinnovo, è obbligatorio sottoporsi a una visita medica, il cui costo varia tra i 25 e i 30 euro, ma può raggiungere anche i 90 euro. Questa visita serve a certificare l’idoneità psicofisica del conducente.

In buona sostanza, il prezzo minimo per il rinnovo della patente si aggira intorno ai 63€, ma una visita medica più costosa può incidere notevolmente sul prezzo finale.