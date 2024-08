Patente, se la vuoi prendere senza fare l’esame c’è un modo: ti basta fare così

L’esame della patente è un momento complesso e ricco di ansie, ma alcuni possono evitarlo in maniera legale.

Tutti sappiamo quanto possa essere stressante dover sostenere un esame, che sia quello di maturità, un test universitario complicato, o il fatidico esame per la patente. Quest’ultimo genera una certaa ansia per il semplice fatto che il mancato superamento porterà inevitabilmente ad altre sessioni di studio.

Negli ultimi anni, i test a risposta tripla sono cambiati, diventando più complessi e in un certo senso con l’attitudine al ‘tranello’. Per non parlare della prova di guida nel traffico: anch’essa può rivelarsi più ostica del previsto. Questa condizione di consapevolezza mista ad ansia porta l’esaminato ad effettuare più errori dettati dalla superficialità o dalla mancata preparazione. Premesso che studiare è l’unico modo per passare il test senza problemi e tali domande sono importanti per la preparazione alla guida, alcune persone possono evitare questo passaggio, almeno per il momento.

Come ottenere la patente senza esame

Dove la probabilità di fallimento è reale, l’idea di poter ottenere la patente senza dover affrontare l’esame diventa ancora più interessante. Ebbene sì, qualcosa del genere è possibile, ma non stiamo parlando della patente B, quella per l’auto.

Oggi tratteremo la patente A3, quella che permette di guidare tutti i motocicli di potenza superiore ai 54 cavalli, comprese le moto più potenti del mondo. Per ottenerla, bisogna avere almeno vent’anni, ma c’è un trucco per evitare l’esame teorico e pratico, a patto di avere già un’altra patente di categoria inferiore.

Chi può ottenere la patente A3 senza esame

Se possiedi già la patente A1, ottenibile a 16 anni e valida per i ‘cinquantini’, o la patente A2, che permette di guidare motocicli con potenza fino a 35 kW, puoi fare il grande salto senza esame. Prima del 2013, anche per passare dalla patente A2 alla A3 era necessario un esame pratico, ma dal 15 agosto del 2022, grazie a una nuova delibera del Governo, la procedura è molto più semplice e veloce.

Per passare dalla patente A1 o A2 alla A3, basta averla da almeno due anni. Non c’è bisogno di sostenere alcun esame teorico o pratico: tutto ciò che devi fare è iscriverti a un breve corso di sette ore presso l’autoscuola. Al termine di questo, sarai pronto a guidare la tua moto dei sogni senza il timore di fallire un esame. Che dire, questo non risolverà il problema per chi desidera guidare un’auto, ma è sicuramente una buona notizia per tutti i giovani – e non – che al momento non si sentono pronti nell’affrontare un esame.