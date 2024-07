Pensioni, arriva il bonus di Agosto, ecco quanto ti aumenta l’assegno: ti pagano le vacanze finalmente

L’INPS ha finalmente annunciato le date del nuovo bonus: da agosto in poi, l’assegno diventa più sostanzioso.

La Legge di Bilancio 2024 è stata significativa per le pensioni, poiché ha riscritto il quadro complessivo, peggiorando i requisiti già delineati dalla tanto discussa Legge Fornero. Il risultato? Assegni più bassi e un’età minima di 63 anni per avere accesso alle formule, che, come già detto, sono state modificate rispetto al passato.

Tra le diverse opzioni per accedere alla pensione anticipata nel 2024 troviamo la Quota 103, che consente di andare in pensione con 62 anni di età e 41 anni di contributi, ma è limitata da nuove condizioni introdotte dalla manovra 2024. Poi vi è spazio anche per l’Ape Sociale e l’Opzione Donna, anch’esse formule che richiedono requisiti specifici.

Sebbene in molti abbiano aderito alla pensione anticipata, altri, pur avendo i requisiti in regola, si sono sentiti limitati a causa degli assegni troppo bassi. Per loro, ad agosto avverrà il tanto atteso aumento, già introdotto anni fa e reinserito nella Legge di Bilancio dal 2023.

Il Bonus Maroni

Il Bonus Maroni rappresenta un’opportunità per i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti per Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 2024), decidono di rinunciare alla pensione anticipata e continuare a lavorare. Questo incentivo, introdotto nuovamente nel 2023, offre un esonero contributivo del 9,19%, traducendosi in un significativo aumento dello stipendio netto per i lavoratori. Ad esempio, un lavoratore con uno stipendio di 1500 euro al mese vedrà un incremento di circa 135 euro al mese sulla busta paga.

Con l’inizio del 2024, l’INPS ha annunciato il calendario per l’erogazione del Bonus Maroni. I lavoratori riceveranno il primo aumento nell’arco di tempo che va da agosto a novembre, in base al tipo di contratto collettivo. Ma vediamo nel dettaglio.

Il calendario dei pagamenti

L’erogazione del Bonus Maroni seguirà un calendario specifico, suddiviso in quattro scaglioni in base alla categoria dei lavoratori:

dipendenti pubblici ex art. 1 del T.U.P.I., inclusi quelli di istituti e scuole di ogni ordine e grado, università, Aran e enti non economici nazionali, regionali e provinciali, con trattamento pensionistico a carico dell’Ago; 1 novembre: dipendenti pubblici ex art. 1 del d.lgs 165/2001, il cui trattamento pensionistico non è a carico dell’Ago.

Ricordiamo infine, che per accedere al beneficio, i lavoratori devono presentare domanda online sul portale dell’INPS o rivolgersi a un patronato che inoltrerà l’istanza. Una volta verificati i requisiti, l’INPS contatterà il datore di lavoro per informarlo dell’intenzione del dipendente di continuare a lavorare.