Pensioni, lo stato ti toglie i soldi dalle tasche: taglio enorme | Ecco quanto ti arriverà

Ad agosto alcuni pensionati vedranno un taglio nel cedolino: i motivi e a chi spetta la riduzione della pensione.

In queste ore l’INPS ha reso disponibile il nuovo cedolino delle pensioni di agosto con tanto di anteprima di pagamento. In questo contesto, moltissime persone potranno notare sin da subito una riduzione dovuta a diversi fattori.

In primo luogo, è bene ricordare che per chi chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, è previsto un calendario di riscossione basato sul cognome. Dalla A alla C sarà il 1° agosto; a seguire dalla D alla K il 2 agosto, dalla L alla P: 3 agosto (solo mattina) e dalla Q alla Z il 5 agosto. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution possono prelevare contanti dagli ATM Postamat in tutta Italia senza seguire il calendario.

Per quanto riguarda l’importo, ad agosto, molti pensionati vedranno una diminuzione della pensione per due principali motivi: i debiti fiscali e l’eventuale taglio del 5% per chi non ha comunicato i redditi. Ma vediamo nel dettaglio.

Pensioni: a agosto in arrivo i tagli

Come preannunciato, ad agosto molti pensionati potrebbero notare una modifica dell’importo. Scavando traa i possibili motivi, ne emergono due. In primo luogo, se dalla dichiarazione dei redditi è emerso un debito fiscale, la pensione potrebbe essere ridotta. In alcuni casi, il taglio potrebbe essere così alto da ridurre l’importo a zero. Questo riguarda chi ha avuto vari redditi nel 2023, come chi ha lavorato oltre alla pensione.

Il secondo motivo è un taglio del 5% per i pensionati che ricevono agevolazioni come l’integrazione al trattamento minimo. Chi riceve queste agevolazioni deve comunicare annualmente il proprio reddito all’INPS. Se non lo fa, subirà una trattenuta del 5% sulla pensione di agosto e settembre. Se i dati non vengono forniti entro il 15 settembre, l’INPS potrebbe sospendere definitivamente le agevolazioni.

Inoltre, l’INPS recupera le imposte non versate. Se ci sono altri redditi, si potrebbe dover pagare di più. Chi ha una doppia Certificazione Unica potrebbe vedere l’importo dovuto trattenuto tutto in un solo mese, riducendo la pensione a zero, o potrebbe optare per la rateizzazione fino a novembre 2024. Il taglio di agosto riguarda solo chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 20 giugno; gli altri lo vedranno nei mesi successivi.

Come vedere il cedolino sul sito dell’INPS

Per conoscere l’importo esatto della pensione di agosto, inclusi eventuali conguagli Irpef, segui questi passaggi. In primo luogo è necessario accedere al sito dell’INPS e utilizzare il servizio di consultazione online. Per fare ciò è necessario avere SPID, CIE o CNS, poiché l’accesso con PIN non è più disponibile, ma se non si hanno le credenziali digitali, si può andare a un Patronato o contattare il Contact Center INPS.

Per l’accesso, bisogna cliccare su ‘myinps’ poi su ‘prestazioni e servizi’ e infine su ‘cedolino pensione e servizi collegati’. Qui si possono anche controllare bonus e aggiornare i dati bancari per l’accredito della pensione.