Poste Italiane: grande novità per chi ha la POSTEPAY | Cosa non potrai più fare

Occhio alla tua PostePay, perché a breve non potrai più fare determinate cose: il mondo di Poste Italiane verso un grande cambiamento.

Negli ultimi anni, sono state sempre di più le persone che hanno deciso di affidarsi a Poste Italiane per gestire i risparmi e il proprio denaro.

PostePay è diventato uno dei canali primari attraverso cui fare pagamenti. Semplice e veloce da utilizzare, questa carta è un ottimo strumento per coloro che hanno bisogno di un metodo di pagamento virtuale.

Per aprire una PostePay non occorre avere un libretto postale, ma basta attivare la carta e ricaricarla all’occorrenza. Da oggi, però, questa carta verrà travolta da un importante cambiamento. Ecco di cosa si tratta.

Le particolarità della PostePay

La PostePay nasce, principalmente, per effettuare degli acquisti online. Con la diffusione dello shopping su Internet, sempre meno persone scelgono di recarsi nei negozi fisici per fare acquisti e prediligono, piuttosto, fare tutto da uno smartphone o dal pc. Per questo, le carte di pagamento virtuale sono gettonatissime e quasi tutti ne possiedono almeno una.

In linea generale, possiamo distinguere le PostePay in due diversi circuiti, Visa e MasterCard. La prima ha solo un costo di attivazione e non di mantenimento. Ci riferiamo alla carta gialla, senza IBAN. La seconda, invece, ha anche un costo annuale ed è dotata di IBAN. Per questo, si tratta di una carta da poter utilizzare anche per ricevere lo stipendio lavorativo e qualsiasi altro trattamento economico. In entrambi i casi, ricaricare e gestire le carte è davvero semplice e intuitivo. Tuttavia, tra poco, ci sarà una novità introdotta da Poste Italiane, che potrebbe destabilizzare un po’ di suoi clienti. Ecco di cosa si tratta.

Cosa cambierà per la PostePay

Nei prossimi mesi, le applicazioni di Bancoposta e PostePay verranno sostituite dall’App Poste Italiane. Ogniqualvolta apri la tua applicazione, infatti, viene fuori un avviso che te lo ricorda. In questo modo, gli utenti potranno accedere a tutti i loro servizi da una sola applicazione. Sarà più semplice e immediato, e con un solo tocco potrai gestire le operazioni finanziarie, controllare i pagamenti, le utenze, le SIM PosteMobile. A partire dal 30 giugno, questo processo prenderà il via, ma la nuova App è già disponibile su Google Play Store e su App Store.

Se vuoi, dunque, puoi già iniziare a utilizzare questa applicazione, godendo di un’esperienza totalmente intuitiva e ottimizzata. Inoltre, è stata introdotta anche una sezione in cui poter controllare i tuoi risparmi e avere tutte le tue finanze sotto controllo. Anche se, per alcuni, il cambiamento potrebbe essere destabilizzante, siamo sicuri che, dopo aver utilizzato l’App per un po’, amerai queste semplificazioni.