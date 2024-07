Posto di blocco, da ora non basta più patente e libretto: devi avere questo accessorio sempre presente | Lo stanno chiedendo a tutti

Aumentano sempre più gli obblighi per la circolazione in automobile: ecco cosa devi assolutamente avere a bordo.

Le strade appaiono sempre meno sicure: sono ormai moltissime le associazioni che si occupano di diffondere maggiore consapevolezza per quanto riguarda la guida attenta così da evitare incidenti e un più ampio quantitativo di vittime della strada annuali.

Le vittime stradali, infatti, sono arrivate a una quantità davvero assurda: l’automobile è, secondo le statistiche, il mezzo più pericoloso con il quale viaggiare se si considerano, invece, treni o aerei, molto più sicuri visto la bassa percentuale di rischio di incidenti.

Eppure molti si sentono così in controllo alla guida da prestare poca attenzione, in questi casi la troppa sicurezza, però, non sempre giova al guidatore o alle altre persone che popolano la strada.

Gli obblighi legati all’utilizzo dell’automobile sono molti: si parte dalle spese che prevedono il pagamento di assicurazione, bollo e revisioni, fino a giungere alle tante norme contenute nel Codice della strada. A molti, ad esempio, sfugge l’obbligatorietà di avere un preciso oggetto a bordo della propria macchina, e non si tratta del libretto: ecco cos’è.

Cosa avere a bordo: se ti beccano senza ti sanzionano

Non tutti sanno che è assolutamente necessario avere a bordo il triangolo, e no, non parliamo di quello del famoso cantante Renato Zero, ma di un vero e proprio accessorio a forma di triangolo.

Questo, infatti, è necessario nell’eventualità in cui si abbiano problemi con la macchina e si debba accostare in un punto – ad esempio la corsia di emergenza di un’autostrada. In questo frangente bisogna per legge posizionare il triangolo poco prima della propria auto così da segnalarne la presenza agli altri automobilisti.

La sanzione che ti spetta (se non hai il triangolo)

Lo stesso Codice della Strada impone non solo la presenza a bordo di questo dispositivo di segnalazione, ma anche il suo utilizzo in alcune circostanze. Nello specifico il relativo articolo recita: “fuori dei centri abitati i veicoli che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati.”

Se durante un controllo vieni beccato senza il triangolo a bordo della vettura, allora la sanzione può arrivare fino ai 173 euro.