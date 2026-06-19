При регистрации используйте промокод 1xBet на МАЙ, который относится к 1хБет.

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Способы отыгрыша бонусных средств.

Для участия есть специальное поле для ввода промокода. Это поле откроется после заполнения регистрационной формы, куда нужно ввести нужную комбинацию. Далее необходимо пройти верификацию и внести депозит в соответствии с правилами букмекерской конторы. Номинал бездепозитного фрибета может варьироваться — это зависит от вашей удачи и времени открытия аккаунта. За исключением минимального бонуса, все остальные распределяются на несколько фрибетов. Эти фрибеты можно использовать для одиночной ставки с максимальным коэффициентом 3.00 в течение семи дней.

Обзор линии и коэффициентов в Bet Лайв, а также секреты ставок.

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Способы вывода фрибета без внесения депозита.

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