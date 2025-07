Pulire le Tapparelle: 2 strumenti indispensabili per fare poca fatica e farle tornare come nuove

Scopri come pulire le tapparelle senza perdere troppo tempo: con questo metodo, veloce ed efficace, non sarà più un peso farlo.

La pulizia della casa, alcune volte, può essere davvero fastidiosa, se pensiamo a tutti quegli angoli nascosti e a quelle parti difficili da raggiungere.

Le tapparelle sono alcune di quelle componenti che nessuno sopporta. Sono utili, perché schermano la casa dai raggi del sole, ma sono davvero fastidiose e scomode da pulire.

Fortunatamente, abbiamo trovato un metodo infallibile, che ti permetterà di portarle a nuovo con solo due strumenti. Ecco di cosa si tratta.

Consigli e suggerimenti

Prima ancora di scoprire in che modo pulire le tapparelle, sarebbe corretto conoscere alcuni consigli utili ai fini di un buon mantenimento. Per ridurre la formazione di sporco, dunque e dover fare meno fatica in fare di pulizia, ti suggeriamo di intervenire sulle guarnizioni e sulle guide, pulendole periodicamente. Inoltre, sarebbe buona abitudine quella controllare la presenza di eventuali infiltrazioni d’acqua. Qualsiasi piccola attenzione può essere utile per non portare le tapparelle in uno stato di avanzato sporco, difficile da rimuovere.

Lavandole una volta alla settimana, poi, sarà più semplice procedere alla pulizia, perché lo sporco sarà più fresco e meno incrostato. Tutti questi piccoli suggerimenti permettono di portare a termine un lavoro a regola d’arte, senza troppa fatica. Ma, ad essere davvero indispensabili, saranno due strumenti, che diventeranno i tuoi migliori alleati per la pulizia delle tapparelle.

Tutto l’occorrente per la pulizia

Per una pulizia accurata, prepara tutto l’occorrente. Avrai bisogno di una scopetta a mano con setole morbide o di un pennello grande, per rimuovere tutto lo sporco in eccesso, come polvere, ragnatele. Dopodiché, avrai bisogno di un panno in microfibra per catturare la polvere, senza spargerla per aria. Per detergere, utilizza un sapone neutro, come il sapone di Marsiglia. Inoltre, per eliminare i residui di sporco più ostinati, potresti servirti di qualche goccia di aceto di vino bianco.

Ovviamente, le tapparelle devono essere chiuse, per essere pulite in maniera perfetta. Con l’aiuto di un piccolo aspirapolvere, poi, potresti risucchiare tutta la polvere nelle fessure più difficili da raggiungere. La vera furbata, però, è utilizzare una combinazione di aceto e sapone di Marsiglia. Il primo, infatti, è in grado di sgrassare e igienizzare, mentre il secondo elimina anche lo sporco più ostinato. Con questi piccoli accorgimenti, sarà più semplice procedere alla pulizia delle tapparelle e non dovrai fare più alcun tipo di fatica.