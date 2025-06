Quanto guadagna Stefano De Martino: il suo patrimonio è lievitato grazie alla RAI | Ecco le cifre da capogiro

Non immaginerai mai a quanto ammonta il patrimonio di Stefano De Martino: guadagni da record per il nuovo volto di Affari Tuoi.

Da quando ha preso le redini di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha completamente ribaltato la sua carriera.

Quando Amadeus ha deciso di dire addio alla Rai, nessuno si sarebbe mai aspettato che un altro conduttore sarebbe stato in grado di tenere banco alla trasmissione, così come faceva lui.

Invece, De Martino ha stupito tutti e si è dimostrato degno del suo ruolo, andando ben oltre le aspettative. Ovviamente, questo grande ruolo ha fatto lievitare il suo patrimonio. Ecco quanto guadagna l’uomo.

Un successo inaspettato

Che Stefano De Martino fosse simpatico e intraprendente lo sapevamo già, ma quasi nessuno avrebbe messo la mano sul fuoco sul fatto che sarebbe stato così in grado di reggere il confronto con Amadeus, aumentando persino gli ascolti. Grazie al bel napoletano, Affari Tuoi è diventato un programma seguitissimo, l’appuntamento fisso di milioni di famiglie che, ogni sera, non vedono l’ora di gioire, ballare e cantare assieme al conduttore.

L’ex marito di Belen Rodriguez è riuscito a costruirsi una sua immagine, che viaggia in maniera totalmente indipendente da quella dell’ex moglie. Oggi, infatti, Stefano è un uomo di successo, uno showman a tuttotondo, in grado di far emozionare e di far divertire il suo pubblico. Con lui, la Rai ha fatto bingo, perché lo share del programma sfiora il 29% e gli ascolti sono alle stelle, come alle stelle sarebbe il patrimonio di De Martino.

Il guadagno di De Martino

Senza ombra di dubbio, all’interno del mondo dello spettacolo, il guadagno è perfettamente rapportato al successo che un personaggio ha. Stefano De Martino, che esce dalla scuola di Amici in qualità di aspirante ballerino, deve aver capito presto che non era la danza la sua strada, bensì la tv. Dopo il matrimonio con Belen, il ragazzo ha cercato di ricavarsi uno spazio all’interno del mondo dello spettacolo e ci è riuscito con Stasera tutto è possibile, un programma di successo, in onda su Rai 2. La grande occasione di condurre Affari Tuoi e di passare, quindi, su Rai 1, ha ribaltato le carte in tavola e ha aperto ancora di più la strada verso il successo. Stefano è il connubio perfetto di talento e bellezza. Con la camicia bianca, il pantalone blu e quel sorriso smagliante, ha incantato tutti gli italiani.

Inutile dire che, come immagini, la sua ricompensa è alquanto ghiotta, trattandosi di un grande programma Rai. Infatti, stando a quanto riportato dal sito web Money, De Martino avrebbe firmato un contratto con la Rai di 2 milioni di euro a stagione, per un totale di 8 milioni di euro. La proficua somma comprende Stasera tutto è possibile e Affari Tuoi. Ovviamente, se il conduttore dovesse sbarcare anche sul Palco dell’Ariston, il cachet cambierebbe notevolmente. Al momento, però, non si ha alcuna certezza al riguardo, quindi possiamo basarci solo sui dati effettivi. Non dimentichiamo, inoltre, che Stefano ha un grandissimo successo anche sui social e che, dalla sua popolarità, trae dei guadagni extra-televisivi. In sintesi, il suo patrimonio si aggirerebbe attorno a 1 milione di euro, una cifra che farebbe girare la testa a chiunque.