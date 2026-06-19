Регистрация в букмекерской компании Melbet дает возможность получить бонус на депозит в размере до 400 USD.

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Затем необходимо сделать ставку на сумму от десять долларов с коэффициентом от один,пять.

Независимо от исхода ставки — на ваш счет будет зачислено 20 долларов фрибета. Чтобы получить оставшиеся десять долларов, нужно скачать приложение на смартфон и войти в свою учетную запись. После заполнения расширенной анкеты необходимо приложить электронные копии документов, подтверждающих указанную информацию об игроке. Чтобы пройти идентификацию в системе и проверку в службе безопасности букмекерской компании, необходимо выполнить все действия в указанной последовательности.