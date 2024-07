Rinnovo patente, con l’ultima legge devi ricominciare: controlla subito se rientri nella norma anche tu

Se non vuoi rimanere improvvisamente a piedi controlla subito se hai i requisiti giusti per la patente che possiedi.

La normativa che riguarda i documenti importanti come Carta di Identità elettronica e Patente è stata cambiata in alcune sue parti solamente pochi anni fa, e non tutti si sono adeguati alle nuove direttive.

La patente è davvero un documento fondamentale in quanto ci permette di circolare in tranquillità e in pieno diritto con il nostro mezzo, inoltre presto non sarà più obbligatorio averla con sé nella sua versione cartacea.

Il Governo, infatti, sta mettendo a punto l’app ufficiale IT Wallet, che permette di avere con sé nel proprio smartphone tutti i documenti fondamentali come, appunto, la patente: questa versione digitale sarà autenticata e varrà proprio come quella cartacea.

Al momento, però, l’app non è stata ancora messa a punto e rilasciata al pubblico, dunque fino a quel momento dovremo sempre ricordare di avere con noi la patente di guida: il futuro senza portafoglio è ancora lontano. Le modifiche, invece, intervenute in merito al rinnovo della patente sono già effettive, per alcune categorie il processo è divenuto molto più lungo.

Rinnovo della patente di guida: le regole a cui sottostare

Uno dei parametri importanti in base ai quali cambia la modalità e soprattutto la tempistica del rinnovo della patente è l’età anagrafica del guidatore. Infatti, entro i 50 anni, il rinnovo va fatto necessariamente ogni 10 anni. Tra i 50 e i 70, invece, la tempistica si dimezza a 5 anni e passa addirittura a 3 anni tra i 70 e gli 80 anni. Infine, il rinnovo sarà necessario ogni 2 anni per gli ultra ottantenni.

Altri parametri riguardano da vicino le condizioni di salute di chi intende rinnovare la patente: negli ultimi anni sono intervenute delle modifiche proprio rispetto a chi abbia delle patologie in particolare o abbia subito alcuni tipi di operazione.

Rinnovo patente: le condizioni per ottenerlo se hai questa condizione

Due sono stati i decreti, uno emanato nel 2017, l’altro nel 2020, che hanno soppresso alcune norme e introdotto delle novità soprattutto per quanto riguarda gli automobilisti con alle spalle un trapianto di organo.

Infatti, se rientri in questa categoria di persone, devi obbligatoriamente sottoporti a una visita medica che accerti le tue condizioni di salute. Queste devono risultare ottimali e quindi certificare per poter fare sì che si ottenga la nuova patente di guida.