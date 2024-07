Rotatorie, da oggi la precedenza va data da questo unico lato: ti ritirano la patente

Alcune novità in merito alla viabilità stradale, le strade si riempiono sempre più di rotatorie: ecco tutte le regole.

L’impiego delle rotatorie per la viabilità stradale si sta diffondendo sempre di più, in quanto sono considerate come più sicure degli incroci e non necessitano di semafori che costituiscono non solo una spesa ma anche un fermo per la viabilità.

Non è raro, infatti, che si accumuli del traffico proprio in corrispondenza di semafori, specialmente se il rosso si protrae per un tempo abbastanza lungo: da qui la generale preferenza per la costruzione di rotatorie, ancor di più quando gli incroci presentano una scarsa visibilità e sono dunque potenzialmente pericolosi.

Detto ciò comunque, non essendo disciplinate da un semaforo, le rotatorie si affidano molto al rispetto delle regole e dei cartelli stradali, quindi alle azioni degli automobilisti che dovrebbero sempre agire con grande coscienza.

Ci sono una serie di regole che bisogna conoscere sia se si percorre una rotatoria in Italia che in Europa: infatti le indicazioni per la viabilità delle “rotonde” sono leggermente differenti.

Rotatorie Europee e Italiane: la differenza

Nella rotatoria italiana la precedenza ce l’ha chi proviene da destra, quindi le auto all’interno della rotonda devono darla a coloro che entrano. Il segnale stradale corrispondente è quello classico della rotatoria che è presente in molti casi.

Invece per quanto riguarda la rotatoria europea, la precedenza l’avrà sempre chi è già all’interno della rotatoria, mentre i veicoli che vogliono entrare nella rotatoria sono obbligati a rallentare o fermarsi, dando la precedenza. Una regola in più, che impone il cartello accessorio della precedenza, oltre alle eventuali strisce stradali che impongono lo stop.

Le sanzioni a cui si va incontro se non si rispetta la rotatoria

Nel caso in cui vi siano rotatoria senza segnaletica, allora bisogna rispettare le regole universali ovvero: ha diritto a transitare con precedenza chi proviene da destra e chi viene da sinistra, e sta già attraversando l’incrocio, ha diritto a passare per primo.

Nel caso in cui una telecamera o delle autorità che si trovano dei pressi dovessero cogliere un automobilisti a non rispettare le regole finora elencate, allora le sanzioni possono andare da 167 euro a 666 euro nel caso di immissione irregolare e in alcuni casi si va incontro anche a decurtazione dei punti della patente; la situazione peggiora nel caso di recidivi.