Sanzione nuovissima, il divieto è assoluto: non puoi assolutamente guidarla più | 600€ di multa immediata

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, moltissimi automobilisti non potranno più guidare il loro veicolo.

L’acquisto di un veicolo è un momento importante, sia che si tratti di una semplice sostituzione, o il primo e unico mezzo di trasporto personale. Soprattutto i neopatentati potrebbero ereditare il veicolo dei propri genitori, o riceverlo in regalo nuovo di zecca. Qualunque sia il caso in questione, non si tratta di un oggetto irrisorio, ma di un bene che conserva un valore importante.

L’idea che un veicolo potrebbe non essere più idoneo alla guida, dunque, potrebbe generare un certo scompiglio, poiché comporterebbe un nuovo acquisto. Tuttavia, viste le ultime novità, sono molti gli automobilisti che si chiedono quale sarà il loro destino dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada 2024.

Chi non potrà più guidare alcune auto nel 2024

Tra le tante leggi all’interno del Codice della Strada, una in particolare ha generato una certa perplessità: i neopatentati verranno considerati tali per ben tre anni, a differenza del solo anno precedente. Come sappiamo, a giocare un ruolo fondamentale sono i limiti di cilindrata, ossia la potenza del veicolo.

Fino a qualche mese fa, era possibile guidare un veicolo con potenza non superiore ai 55 kW/t per un anno dal conseguimento. Ad oggi, la riforma estende il periodo in cui i neopatentati devono rispettare i limiti di potenza da uno a tre anni. I neopatentati ora sono coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni. Per quanto riguarda i veicoli, a partire da quest’anno i neopatentati possono guidare auto con una potenza massima di 75 kW (102 cavalli) e veicoli di categoria M1 con una potenza massima di 105 kW.

Da qui sorge spontanea una domanda: cosa succede a coloro che concludono l’anno come neo-patentati nel 2024? E soprattutto, cosa dovranno fare di un eventuale acquisto – o regalo – prematuro? Facciamo chiarezza.

I ‘vecchi’ neopatentati dovranno cambiare auto?

Visti i numerosi dubbi sull’argomento, è bene chiarire come si comporterà la legge con coloro che hanno acquisito la patente prima di della nuova legge, ossia con le vecchie disposizioni. La stessa cita che le nuove regole si applicano solo ai titolari di patenti conseguite dopo l’entrata in vigore della legge. Questo significa che:

chi ha già la patente da più di un anno non è soggetto ai nuovi limiti;

non è soggetto ai nuovi limiti; chi ha la patente da meno di un anno segue le vecchie regole fino alla fine del primo anno;

segue le vecchie regole fino alla fine del primo anno; chi prende la patente dopo l’entrata in vigore della legge dovrà rispettare i nuovi limiti per tre anni, ma potrà guidare auto più potenti rispetto agli scorsi anno.

In buona sostanza, chi rientra in questa riforma non dovrebbe avere problemi, se non un prolungamento del limite, che potrebbe limitare i precedenti piani dei neopatentati del 2024.