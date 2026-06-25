Speelhal voor Kenners

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BetSixty Casino VIP-Privileges voor de Meest Gewaardeerde Spelers

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Het supportteam is bereikbaar in 9 talen, waaronder Nederlands, via live chat en e-mail. Tweefactorauthenticatie biedt een extra beveiligingslaag voor het account van de speler. De RNG-systemen zijn onafhankelijk gecertificeerd door BMM Testlabs en iTech Labs. BetSixty Casino biedt bovendien een pakket aan verantwoord-speeltools, waaronder inzetlimieten, sessietijdwaarschuwingen en de mogelijkheid tot tijdelijke zelfuitsluiting. Voor vragen of ondersteuning is het serviceteam beschikbaar in 9 talen, zodat Nederlandse spelers in hun eigen taal geholpen worden.