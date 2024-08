Stai attento quando parcheggi: se trovi questo foglietto ti conviene scappare | Truffa diabolica, non ti lasciano nemmeno un euro

Presta attenzione a ciò che accade alla tua auto quando la parcheggi in luoghi pubblici: stai alla larga da questo biglietto.

Quando si deve trovare parcheggio, specie nelle grandi città, è sempre un’impresa, perché l’alta concentrazione di automobili non permette di avere lo spazio che desireremmo. Purtroppo, però, alcuni furbetti hanno messo in atto uno stratagemma per fregare i più distratti e approfittare di questa situazione.

Per tale ragione, quando si è alla guida di un’auto, occorre prestare molta attenzione a dove si va e a cosa si fa. Chiaramente, la parola della legge non può essere contestata, ma non bisogno neanche credere alla prima avvertenza in cui ci imbattiamo, perché i malintenzionati sono sempre dietro l’angolo.

Scopriamo insieme in cosa consiste la truffa escogitata con un semplice foglietto, che fa intascare ai furbetti centinaia di euro e che raggira parecchi automobilisti.

Il messaggio-truffa

Solitamente, i malintenzionati prendono di mira un parcheggio in cui vogliono depositare la loro auto e si divertono a creare il panico tra i guidatori, lasciando biglietti, poco credibili per alcuni e veritieri per altri. C’è, infatti, chi ci pensa due volte prima di credere a ciò che c’è scritto all’interno di quel foglietto e non si lascia ingannare da quelle minacce. Ma, c’è anche chi crede che il messaggio abbia tutte le carte in regola per essere vero e accetta di pagare.

I truffatori, infatti, lasciano intendere che l’auto sia stata parcheggiata in proprietà privata e che questa presunta violazione senza autorizzazione può costare caro al guidatore. Nel biglietto, oltre a sottolineare il fatto di aver parcheggiato in un’area vietata, alla vittima si parla anche di sanzioni economiche.

Come agisce il truffatore

Per accertarsi che l’automobilista abbia letto il messaggio, il truffatore resta nelle vicinanze, pronto a intervenire non appena la vittima entra in possesso del biglietto. A questo punto, ovviamente, si avvicina alla persona coinvolta per chiedere denaro, che serve a riparare quel presunto errore commesso dal guidatore, che avrebbe parcheggiato su terreno privato, senza consenso.

Ovviamente, ti consigliamo di ignorare messaggi del genere, perché potrebbero solo renderti vittima di uno spiacevole accaduto. Quando le persone autorizzate devono provvedere a segnalare una violazione delle regole, non seguono assolutamente questo iter, quindi, se dovessi imbatterti in questo foglietto, riducilo in mille pezzi e gettalo via come coriandoli. Non cadere nella trappola di chi è sempre pronto a sottrarre soldi ai malcapitati.