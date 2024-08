“Stato d’emergenza sanitaria”: il virus più odiato di sempre sta tornando | Sintomi gravissimi e morti in aumento

Dall’inizio del 2024 sono aumentati i casi del virus, portando l’OMS a dichiarare lo stato d’emergenza sanitaria.

L’Italia, come molti altri paesi, è stata profondamente segnata dalla pandemia di COVID-19, un evento che ha lasciato cicatrici nel tessuto sociale, economico e sanitario del Paese. Sebbene oggi il Coronavirus siano solo un amaro ricordo, le conseguenze della crisi si fanno ancora sentire in diversi ambiti della vita quotidiana e delle istituzioni. In un Paese ancora segnato da questo evento, l’attenzione sanitaria è aumentata sia tra i cittadini che tra i medici, che ora pongono maggiore attenzione su possibili nuove pandemie già presenti in altri Paesi.

La nuova minaccia globale

In un contesto dove le possibili epidemie sono un rischio che la sanità, i cittadini e le istituzioni non possono più correre, un altro allarme sembra giungere sempre più vicino al nostro Paese.

Il vaiolo delle scimmie (Mpox), una malattia virale simile al vaiolo umano ma generalmente meno grave, è ora al centro dell’attenzione globale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria mondiale a causa della rapida diffusione del virus, che sta preoccupando anche l’Europa e l’Italia. Ma di cosa parliamo esattamente?

Il virus viene trasmesso principalmente attraverso il contatto diretto con fluidi corporei o lesioni sulla pelle, e recentemente si è scoperto che può diffondersi anche tramite contatti ravvicinati, inclusi quelli sessuali. I sintomi includono febbre, mal di testa, dolori muscolari, ed eruzioni cutanee con vescicole simili a quelle del vaiolo umano.

In passato, il vaiolo delle scimmie era limitato a aree rurali dell’Africa, ma negli ultimi anni ha iniziato a diffondersi globalmente, colpendo quasi 100.000 persone in 116 paesi. L’epidemia attuale, particolarmente critica in Africa, ha visto l’emergere di un nuovo ceppo, Clade 1b, che sta causando un aumento senza precedenti di casi e morti, soprattutto tra i bambini, con la Repubblica Democratica del Congo come epicentro.

I rischi per l’Italia e l’Europa

Il virologo Matteo Bassetti ha avvertito che l’Italia potrebbe essere a rischio, soprattutto a causa dei frequenti scambi con i paesi africani. Il nuovo ceppo del virus, più virulento e capace di diffondersi anche attraverso contatti non sessuali, rappresenta una minaccia seria. Jean Kaseya, direttore generale del CDC africano, ha dichiarato che “Mpox non è solo un problema dell’Africa, ma una minaccia globale.”

Particolarmente preoccupante è il cambiamento nel profilo delle vittime: mentre nel 2022 il virus colpiva principalmente uomini adulti, oggi sono soprattutto i bambini e le donne in gravidanza a essere a rischio, con una percentuale significativa di contagi e decessi tra i minori di cinque anni nella Repubblica Democratica del Congo.