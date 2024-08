Strisce blu, da ora puoi sostare gratis con questo dettaglio: ecco come devi fare

Se hai questi requisiti puoi evitare di pagare il parcheggio anche se contornato dalle strisce blu, ecco come è possibile.

I parcheggi con le strisce blu sono l’incubo di ogni cittadino: sono diffuse quasi nell’intera nazione e sono tanto utilizzate, in modo capillare, dai comuni o da altre amministrazioni, che ormai la sola vista del colore blu scoraggia gli automobilisti a cercare un parcheggio in zona.

Infatti specialmente in alcune città i costi di questo tipo di posteggi sono davvero esorbitanti, al punto che in altre amministrazioni – soprattutto quelle delle piccole cittadine o dei paesi – si sta pensando di eliminarle.

Tutti conosciamo il metodo principale con il quale è possibile pagare il parcheggio: basta introdurre i soldi spicci nelle apposite colonnine, ritirare il biglietto e posizionarlo in modo visibile dall’esterno all’interno dell’auto, sul cruscotto, così da evitare multe anche ingenti.

Oggi, però, sappiamo che i pagamento digitali stanno di gran lunga soppiantando quelli in contanti: ci sono diverse applicazioni che, infatti, permettono di pagare il parcheggio grazie a un collegamento con il proprio metodo di pagamento e giusto un paio di click. Non tutti sanno, però, che ci sono dei casi in cui si può evitare di pagare il parcheggio: ecco quali sono.

Strisce blu, automobilisti le evitano come la peste

Grazie alla possibilità di pagare tramite applicazione e per le autorità di verificare che il pagamento sia stato effettuato in modo digitale, il pagamento dei parcheggi con strisce blu è diventato meno fastidioso, ma di certo non meno oneroso dal punto di vista economico.

In alcuni comuni i residenti hanno la possibilità di parcheggiare ovunque gratuitamente per ovvie ragioni: sarebbe impossibile vivere in un quartiere dove bisogna pagare ogni giorno il parcheggio. Ma questa non è la sola eventualità nella quale è possibile scampare al pagamento.

Strisce blu, ecco quando è possibile ignorarne il pagamento

L’altra circostanza che ci permette di non pagare i parcheggi blu è il possesso di una macchina ibrida. Per questo tipo di automobili strisce blu o bianche hanno il medesimo valore, dato che chi le posteggia non è obbligato al pagamento della tariffa oraria.

Questa è solamente una delle agevolazioni che riguarda le macchine meno inquinanti: si tratta di uno dei provvedimenti applicati alla viabilità per rendere più appetibile l’acquisto di una auto ibrida, che ha un ruolo minore nell’inquinamento e nelle emissioni.