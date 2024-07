Tasse 2024, controlla la lista ufficiale: queste categorie non devono pagare nulla | Sono milioni di persone e non lo sanno

Se rientri i questi parametri allora puoi essere del tutto esente dal pagamento delle tasse sui redditi: scoprilo subito.

Il pagamento delle tasse è senza dubbio una delle operazioni nelle top 5 delle cose più odiate dagli italiani, che si lamentano, per altro, dei servizi erogati, con quei soldi, dallo Stato, come la scuola o i servizi de SSN, talvolta inadeguati o molto lenti.

Fortunatamente per alcuni di loro l’esborso delle tasse sui guadagni non sussiste: questo accade per quanti rientrino nei parametri della cosiddetta no tax area, che include, infatti, i contribuenti che guadagnano redditi entro un determinato limite e che, quindi, non sono tenuti a versare le tasse.

Le somme totalmente esentasse non esistono però nel nostro Paese, dunque come è possibile che esista una no tax area? In realtà funziona in questo modo: la normativa fiscale prevede detrazioni sui redditi da lavoro (autonomo e dipendente) e da pensione, che, entro certi limiti di reddito, quindi, vanno ad assorbire totalmente le imposte dovute e per questo entro determinati limiti l’Irpef non si deve versare.

Ecco quali sono le soglie di reddito che si ritrovano all’interno della No Tax Area: non si tratta di una soglia univoca in quanto essa varia in base al tipo di professione del contribuente, in particolare se si tratta di un lavoratore dipendente oppure autonomo.

No tax area: i redditi che rientrano nel “paradiso fiscale”

La recente riforma fiscale che è stata approvata proprio nel 2024 ha equiparato la soglia della no tax area a 8.500 per dipendenti e pensionati, mentre per i lavoratori autonomi essa è rimasta invariata a 5.500 euro.

La no tax area è stata istituita per fare sì che categorie vulnerabili o con un reddito molto basso non siano sottoposte a una importante pressione fiscale che renderebbe loro la vita nel Paese praticamente impossibile e insostenibile.

No tax area: la rimodulazione intervenuta

Questo istituto nel corso del tempo ha subito alcune rimodulazioni: sono state introdotte, infatti, alcune detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e da pensione facendo in modo che le stesse diminuissero all’aumentare del reddito per raggiungere una maggiore equità a livello fiscale.

A influire sulla no tax area è stata anche la nuova legge di bilancio varata dal governo vigente, la quale ha introdotto delle nuove aliquote IRPEF anche mirando alla creazione della cosiddetta, e tanto discussa, flat tax, che va a equiparare l’importo delle tasse per tutti coloro che aderiscono al regime forfettario.