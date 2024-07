“Te lo regaliamo a costo zero”: Monti i pannelli solari e non spendi neanche un euro | Arriva la svolta nazionale

I cittadini che risiedono in Italia hanno la possibilità di installare i pannelli solari a costo zero grazie a una recente iniziativa.

Il cambiamento climatico è una sfida importante che non riguarda solo l’Italia, ma il resto del mondo, specialmente nelle zone più industrializzate. A tal proposito, l’Europa si batte da tempo per debellare i cosiddetti ‘gas serra’ che stanno man mano occludendo il passaggio del calore verso lo spazio. Da qui un aumento della temperatura che causa l’innalzamento degli oceani e lo scioglimento dei ghiacciai.

L’Italia, come il resto del mondo, non può chiudere un occhio di fronte a un fenomeno talmente catastrofico per l’ambiente, ma comprende che non tutta la popolazione possa installare strumenti che consentono di ottenere energie rinnovabili. A tal proposito, lo Stato ha deciso di venire incontro a quelle famiglie che potrebbero ottenere un notevole vantaggio economico dall’installazione di pannelli solari ma, al contempo, non possono permettersi una spesa talmente elevata.

Il Reddito Energetico

Sono molte le famiglie che desiderano installare un impianto fotovoltaico nella loro casa, sia per ridurre l’impatto energetico che per il risparmio economico. Da qui la nascita di un’iniziativa, recentemente approvata dal Ministero, che prende il nome di Reddito Energetico e che consente di installare i pannelli solari a costo zero. Sebbene si tratti di una valida opportunità, è bene precisare che tale reddito può essere richiesto solamente dalle famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro, ma anche fino a 30.000 euro a patto che abbiano almeno 4 figli a carico.

Da qui sorge spontaneo chiedersi: quali sono le caratteristiche principali di questo decreto?

In cosa consiste il Reddito Energetico e chi può richiederlo

Il Reddito Energetico beneficia di un finanziamento di 200 milioni di euro fornito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questa misura offre agli utenti la possibilità di risparmiare significativamente, ad esempio, sulle spese di installazione. Inoltre, l’energia solare consente di ridurre notevolmente le bollette, poiché l’elettricità può essere prodotta gratuitamente grazie alla luce del Sole.

Entrando nel dettaglio, il bando permette di ottenere un impianto fotovoltaico tra i 2 kW e i 6 kW di potenza. È importante ricordare che il richiedente deve essere il proprietario delle superfici sulle quali verranno installati i pannelli solari. Il Reddito Energetico può inoltre coprire il 100% dei costi dell’impianto, fino a una cifra massima di 3.500 euro.

Questa bellissima iniziativa è un passo importante verso una maggiore sostenibilità ambientale e un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, che va ad aggiungersi alle diverse misure Regionali che vale la pena prendere anch’esse in considerazione per l’istallazione di pannelli solari.