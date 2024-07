Telefonate dai call center, con questo trucco non ti chjaimano più | Li elimini definitivamente

Sono molte le alternative che permettono di non essere più chiamati in continuazione, ma una in particolare è davvero efficace.

Le chiamate indesiderate sono davvero fastidiose per tutti coloro che hanno un telefono – quindi praticamente la totalità delle persone, e in alcuni casi non si riesce ad evitarle nemmeno attraverso l’iscrizione a quello che una volta era chiamato il registro delle opposizioni.

Si tratta in genere di chiamate con scopi promozionali che presentano una risposta registrata o, ancora peggio, un operatore che, certo, sta solo svolgendo il proprio lavoro, ma spesso risulta molto insistente nel promuovere le offerte.

Anche durante le ore lavorative o quelle corrispondenti ai pasti si tende a ricevere queste telefonate, e si risponde pensando si tratti di clienti, chiamate importanti da parte di una qualche azienda, magari dopo un colloquio di lavoro, e ci si ritrova a dover ascoltare la preimpostata manfrina dell’azienda di turno.

Oggi grazie ad alcune applicazioni ci sono una serie di alternative grazie alle quali è possibile bloccare a priori questo tipo di telefonate oppure si è in grado di riconoscere grazie ad alcuni alert.

I metodi per non essere disturbati dalle chiamate spam

Una delle applicazioni più popolari e affidabili per bloccare le chiamate indesiderate è Truecaller, app disponibile gratuitamente sullo store sia per Android che per iOS: basterà scaricarla per poter bloccare tutte quelle chiamate che sono state nel corso del tempo segnalate come chiamate spam.

La banca dati a disposizione di Truecaller, infatti, è davvero molto vasta, per questo motivo è così efficiente: certo, potrà ancora capitare, raramente, di ricevere chiamate spam, ma saranno molto più rare rispetto a quante erano prima di avere l’applicazione.

Le applicazioni: mai più una cena interrotta a causa dello spam

Analogamente a Truecaller, anche Hiya promette la medesima funzione: non necessita di registrazione come utente, ma solamente dell’autorizzazione per accedere ai contatti presenti nella rubrica del telefono.

Non solo: in realtà ci sono delle funzioni integrate negli smartphone ormai da diverso tempo che permettono già di per sé di identificare le chiamate “presunte spam”. In questo caso ci sono dei limiti da accettare, che consistono nel fatto che non è possibile identificare i numeri sconosciuti né accedere a una banca dati di numeri segnalati, così come non dà la possibilità di filtrare le chiamate in base a criteri diversi dal numero.