Televisione, non lasciarla mai così: consuma e non te ne accorgi: ecco come ti frega | Controlla questa cosa

Non lasciarti fregare dalla distrazione e riduci al minimo i consumi di energia elettrica: ecco cosa fare con la tua televisione.

La TV, al giorno oggi, è presente nella stragrande maggioranza delle abitazioni e, per di più, è presente anche in diverse stanze. Infatti, non c’è più l’usanza di metterla solamente in salotto, luogo in cui ci si riunisce tutti insieme, ma ogni camera ha la sua televisione e il suo utilizzo è davvero continuo.

Anche se non sembra, questo dispositivo contribuisce in maniera sostanziosa alle spese di fine mese sull’energia elettrica, per cui, se vuoi ridurre le stangate sulle bollette, ti conviene mettere in pratica qualche nostro consiglio.

Partendo dal presupposto che esistono diverse classi energetiche, per farti un’idea di quanto consumi la tua TV, devi leggere la potenza in Watt e il consumo annuo medio, calcolato sulla base di un utilizzo ipotetico di 4 ore al giorno. Tutte queste informazioni sono riportate sull’etichetta energetica che trovi sulla televisione stessa e servono per farti un’idea del prodotto che stai andando ad acquistare. Vediamo, però, come gestire al meglio gli sprechi di energia, limitando i consumi.

Da cosa è dettato il consumo di una TV

Ovviamente, qualunque siano le sue caratteristiche, nessuna televisione è esente dal consumo energetico, perché viene alimentata attraverso una presa collegata alla corrente e influisce sulla bolletta finale. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che gravano più di altri, come la dimensione del dispositivo. Più la TV è grande, in termini di pollici e più consuma. Ma, influisce anche molto la tecnologia dello schermo, perché uno schermo LED consuma circa il 30% in meno di uno LCD.

La potenza di una TV, in genere, varia tra i 100 W e i 600 W, comportando un consumo energetico orario medio che si aggira tra gli 0,1 kWh e gli 0,6 kWh. Per risparmiare, dunque, dovresti innanzitutto acquistare una televisione con schermo LED e, poi, fare attenzione e dei piccoli dettagli, che sembrano scontati e irrilevanti, ma che non lo sono affatto. Ecco di cosa si tratta.

Stop agli sprechi

Se non vuoi che la TV abbia un impatto enorme sulle tue bollette di energia elettrica, dovresti iniziare a utilizzarla con più attenzione. Prima di tutto, non lasciarla accesa anche quando non la guardi, solo per avere un sottofondo, altrimenti finisci con il dover pagare denaro per dell’energia che hai solamente sprecato.

Inoltre, un’altra abitudine sbagliata è quella di dormire con la TV accesa. Vale lo stesso principio del lasciarla accesa anche quando non la si guarda, perché fa lievitare il costo della bolletta inutilmente. Ti basti pensare che tutti i televisori hanno un consumo nascosto, in quanto consumano energia anche quando sono spenti, perché è come se fossero in stand-by. L’attenzione, dunque, non è mai troppa e cercare di eliminare ogni spreco è l’unica soluzione per ridurre le bollette.